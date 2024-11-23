今日新聞8分鐘｜工人無安全帶T2頂滑行｜黃仁勳梁朝偉獲榮譽博士

油麻地單位陷火海 兩貓被困一死一不適 兩男女吸濃煙送院

油麻地發生火警。今日（23日）凌晨1時42分，一名女子報案稱，其彌敦道328至342A號儉德大廈9樓住所冒煙起火，她飼養的兩隻貓仍在屋內。

現場所見，單位火光熊熊，火勢猛烈。消防接報到場升雲梯撲救。其間有冷氣機傳出爆炸聲，繼而跌落地面。多名居民自行疏散，部份人攜同寵物匆匆離開，有人甚至赤腳或手抱嬰兒逃生，甚是狼狽。

扶手電梯意外11日4宗・有片︱太古港鐵兩人跌傷 有人小腿血直流

港鐵太古站今午（23日）發生扶手電梯意外，據報兩人受傷，是11日內第4宗同類事件。

事發在今午4時許，有網民在社交平台上載數段影片，指港鐵太古站有長者在扶手電梯失足跌倒受傷，隨後電梯懷疑煞停導致更多人跌倒，造成兩人受傷。從影片可見，有傷者右腳小腿出現兩個傷口，鮮血沿小腿直流，港鐵職員攜工具到場協助傷者；另一名女子則坐在扶手電梯上，由職員陪同等待救援人員到場。《香港01》正向港鐵查詢事件。

兩女一男行色匆忙闖關 福田口岸斷正 褲袋檢獲瀕危變色龍39隻

近日，兩女一男經福田口岸入境內地時被海關截查，並在三人褲袋中合共檢獲瀕危變色龍39隻。

工人沒扣安全帶機場T2頂雨中滑行 機管局終止分判商合約｜01獨家

機場近月屢有工業意外，引起關注。《香港01》接獲一段影片，拍攝時間為周三（20日）早上，片中所見，有工友雨天下在樓頂工作後，坐著鐵梯逐級而下，其身上未見有安全帶，情況驚險。機管局確認事件，指工人當時於T2客運廊樓頂進行樓頂安裝工程，未有將安全帶扣於繫穩裝置上，當機管局知悉事件，已即時責成總承建商終止與該分判商的合約，周四（21日）早上立即安排安全簡報會予所有工人，提醒有關高空工作的安全守則。

黃仁勳獲科大頒榮譽博士 稱AI時代重啟世界 畢業生處於非凡時刻

香港科技大學今日舉行學位頒授典禮，將頒授榮譽博士學位予AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳，及影帝「偉仔」梁朝偉等，以表揚他們的重大成就和社會的貢獻。

黃仁勳致辭時表示，現在畢業是非凡時刻，指AI時代已開展，並正在革新科學，將會影響科學的每一個行業。他指機械人時代正在來臨，全世界在重啟，將創造新行業，自己的事業也從現在開展。

太空油｜警一日破3案 拘6人檢$240萬毒 公屋淪家庭式製毒工場

警方嚴厲打擊新興毒品太空油（依托咪酯），昨日（21日）一日內連破3案，共拘6人，分別於沙田及大埔住宅單位，搗破兩個製毒工場，其中一個更為家庭式營運，一家4口落網；同日晚上，人員亦在葵盛西邨擒獲一名男子。

行動中，警方合共檢獲2公斤粉末狀依托咪酯、約3公斤的液態依托咪酯、約17公斤香味甘油，以及大量電子煙彈和加工工具，市值約240萬元。警方形容，案中工場製造太空油方式「土炮」，份量稍有偏差，吸食者隨時喪命。

大熊貓BB百日宴 市民搶紅雞蛋豬腳薑 樂樂活潑見人狂食竹筍

大熊貓龍鳳胎BB誕生滿100日，海洋公園今日（23日）舉行百日慶典，包括派發紅雞蛋及豬腳薑醋、實時直播一對龍鳳胎等。今早10時，逾百名市民帶着熊貓裝飾品入場，有市民提早兩小時排隊等候，亦有人形容一對龍鳳胎誕生是「香港福氣」。

展館「大熊貓之旅」閉館3個月後，今日亦重新開放。有人認為樂樂比之前健壯，「我諗住佢坐係到懶懶閒，佢而家企起身行！」；又有人指館內人流較以往多。

綜援｜政府擬推新計劃 健全失業者須無償工作 違反罰7日綜援金

綜援計劃下的就業支援服務，將於2025年9月完結，政府擬推出新計劃，為失業受助人提供相關支援，支援形式由原有的與非政府機構個案管理人員會面、及持續求職，改為每周參與「無償工作」，違反規定者及其家庭將被停發7日綜援金額。

政府在今早（22日）的立法會福利事務委員會特別會議交代上述的新計劃，多名議員關注新計劃如何有效協助失業受助人獲得技能及經驗，重投職場，也有議員促政府要關顧受助人的尊嚴，除了提供工作選擇，也應考慮向他們發津貼。