北上｜36.2萬港人周六北上　深圳灣試免證過關首周末錄5.8萬人次

港人北上熱潮持續，根據入境處數字，昨日（23日）港人北上人次約36.2萬，與上周六（16日）的北上人次約36萬人，按周微升近2,000人。至於昨日訪港的內地旅客則有約13.2萬人次，較上周六微跌，北上港人數目仍較南下內地客多近23萬人次。



根據入境處數字，11月23日香港居民出境有448,606人次，當中逾36萬人次經不同陸路口岸到內地。（資料圖片/蘇煒然攝）

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36.2萬港人北上 深圳灣試行免證過關首周末錄5.8萬人次

根據入境處數字，昨日（23日）香港居民出境有448,606人次，當中約36.2萬人次經不同陸路口岸到內地，與上周六（16日）的北上人次相若。

在各口岸當中，昨日港人經羅湖口岸出境達114,206人次，經落馬洲支線出境有97,671人次，經香園圍口岸出境的有45,622人次；而作為免出示證件過關試點的深圳灣口岸，在試行後首個周末錄得58,353過關人次，與上周相若，未有因開通簡便服務而增加過關人次。

在同一日，內地訪客入境有132,730人次，較對上一個周六的133,808人次微跌，北上南下逆差則約22.9萬人次。