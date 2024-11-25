颱風｜風季未完？天文台料12月仍有打風機會　冬季氣溫正常偏高

今年11月，香港先後受四個颱風影響，情況罕見，令人關注12月會否有颱風闖港。天文台署理助理台長鄭元中今（25日）指，以往風季約於11月完結，不過三年前的12月亦試過有颱風襲港，所以推測今年12月仍有打風機會。他又預測，受全球暖化影響，香港今個冬季的氣溫會屬正常至偏高。



鄭元中指，2021年「雷伊」在12月襲港，故12月仍有機會出現颱風。（賴卓盈攝）

12月打風有先例 2021年「雷伊」襲港

香港今年11月先後受「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」4個颱風影響，當中有3個均令天文台懸掛熱帶氣旋警告信號，情況罕見。被問及12月是否有機會出現颱風，鄭元中指，以往風季在11月左右完結，惟2021年的「雷伊」颱風亦是在12月出現及襲港，導致風季於12月21日才完結，故12月仍有機會出現颱風，呼籲市民留意天文台消息。

天文台預測未來幾日氣溫逐步下降。（賴卓盈攝）

受全球暖化影響 冬季氣溫持續升

鄭元中又表示，過往香港冬季的寒冷天氣日數介乎9日至17日之間，去年有14日，屬正常水平。他指，受全球暖化影響，香港冬季氣溫持續上升，估計香港今年的冬季氣溫屬正常到偏高，間中受東北季候風影響，會出現寒冷天氣。

香港近日氣溫下降，鄭元中指，一道冷風已在華南北部形成，預計今日午夜前到廣東沿岸，隨後一兩日最低氣溫在15度左右。