法國JEAN D'AUDIGNAC有機薄荷翠玉瓜醬一批次有密封問題需回收
撰文：倪清江
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心今日（25日）呼籲市民不要食用一批法國品牌JEAN D'AUDIGNAC醬料「Delice de Courgettes a la menthe Bio」（有機薄荷翠玉瓜醬），因為有關產品可能有密封問題或會影響健康，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：Delice de Courgettes a la menthe Bio
品牌：JEAN D'AUDIGNAC
來源地：法國
淨重：90克
此日期前最佳：2025年9月30日
批次編號：L266-22
進口商：Repertoire Culinaire Hong Kong Limited
中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，根據法國當局資料，指上述產品可能有密封問題或會影響健康，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。
該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線5939 3645查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。
食安中心驗出內地番薯樣本鉛含量超標4倍、菲律賓蟹鎘超標近半芬蘭Fazer姆明棒棒糖有批次棒部會鬆脫 食安中心籲勿食用及停售食安中心揭馬莎牌一批南瓜湯含金屬碎片 產品已下架展開回收食安中心食物樣本失竊 衞生督察認偷芝士燉牛肉等食物 下月再訊核污水｜食安中心檢30包茨城縣乾海藻 涉違禁令 未流出市面食安中心新港城中心街市抽查 驗出新鮮牛肉有二氧化硫