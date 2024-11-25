法國JEAN D'AUDIGNAC有機薄荷翠玉瓜醬一批次有密封問題需回收

食物環境衞生署食物安全中心今日（25日）呼籲市民不要食用一批法國品牌JEAN D'AUDIGNAC醬料「Delice de Courgettes a la menthe Bio」（有機薄荷翠玉瓜醬），因為有關產品可能有密封問題或會影響健康，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



產品資料如下：

產品名稱：Delice de Courgettes a la menthe Bio

品牌：JEAN D'AUDIGNAC

來源地：法國

淨重：90克

此日期前最佳：2025年9月30日

批次編號：L266-22

進口商：Repertoire Culinaire Hong Kong Limited



中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，根據法國當局資料，指上述產品可能有密封問題或會影響健康，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線5939 3645查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。