同性平權案終極勝訴　替代申請人李亦豪：希望無辜負亡夫心血

撰文：勞顯亮
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同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院11月26日辦下判辭，政府終極敗訴，同志一方終極勝訴，即終審裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶違憲。居屋案、遺產案2019年由吳翰林提出司法覆核，但他之後因抑鬱輕生，丈夫李亦豪成為替代申請人。李亦豪發表公開信，表示從未放棄過亡夫追求平等的初衷，努力捍衛一家人的事實，希望無辜負亡夫心血。

性小眾平權司法覆核・專頁

同志平權「居屋案」和「遺產案」，由吳翰林（右）入稟，但他不敵抑鬱輕生，丈夫李亦豪（左）成為替代申請人。終審法院頒判辭，判決他們終極勝訴，李亦豪並無到庭，而是上載給亡夫的信。（李亦豪提供）
同性平權案終極勝訴　終審法院駁回政府就公共房屋、遺產權利上訴

李亦豪信件全文

翰林：

2019年，你提出司法覆核，原意是為了保護我，好讓我們可以堂堂正正地住在我們自己的家裡，亦免到有天我失去至親，還要流離失所。

5年多後的今天，你不在了。過往的日子，我活在傷痛中，但我沒有放棄過你追求平等的初衷，一直繼續努力經營我們的案件，努力捍衛我們由始至終都是一家人的事實。

沒有了你在旁，政府及房署在案件中的論調總是好像變得更加殘忍，令我感到更加難受。

走到今天，2024年11月26日，我們的案件終於劃上句號了。我感激法庭肯定你的苦，肯定你對同志平權的付出。

希望你還可以聽到大家對你的肯定。

希望我沒有辜負了你的心血。

貓貓同我一直在等與你同聚的一天。

常念

未亡人
李亦豪

同志平權司法覆核｜李亦豪走亡夫未竟之路：終於有人肯定我們的苦同志平權司法覆核｜岑子杰案部份終極勝訴　居住、繼承權仍待終審
李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）在英國註冊結婚，2017年11月5日，他們在香港補辦婚宴。（黃寶瑩攝）
2023年重陽節，李亦豪（Henry）帶着上訴庭關於同志平權司法覆核居屋案、遺產案的判詞，拜祭亡夫吳翰林（Edgar），為墓碑重新上色。（勞顯亮攝）
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