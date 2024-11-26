同性平權案終極勝訴　替代申請人李亦豪：希望無辜負亡夫心血

同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院11月26日辦下判辭，政府終極敗訴，同志一方終極勝訴，即終審裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶違憲。居屋案、遺產案2019年由吳翰林提出司法覆核，但他之後因抑鬱輕生，丈夫李亦豪成為替代申請人。李亦豪發表公開信，表示從未放棄過亡夫追求平等的初衷，努力捍衛一家人的事實，希望無辜負亡夫心血。



性小眾平權司法覆核・專頁

同志平權「居屋案」和「遺產案」，由吳翰林（右）入稟，但他不敵抑鬱輕生，丈夫李亦豪（左）成為替代申請人。終審法院頒判辭，判決他們終極勝訴，李亦豪並無到庭，而是上載給亡夫的信。（李亦豪提供）

李亦豪信件全文



翰林：



2019年，你提出司法覆核，原意是為了保護我，好讓我們可以堂堂正正地住在我們自己的家裡，亦免到有天我失去至親，還要流離失所。



5年多後的今天，你不在了。過往的日子，我活在傷痛中，但我沒有放棄過你追求平等的初衷，一直繼續努力經營我們的案件，努力捍衛我們由始至終都是一家人的事實。



沒有了你在旁，政府及房署在案件中的論調總是好像變得更加殘忍，令我感到更加難受。



走到今天，2024年11月26日，我們的案件終於劃上句號了。我感激法庭肯定你的苦，肯定你對同志平權的付出。



希望你還可以聽到大家對你的肯定。



希望我沒有辜負了你的心血。



貓貓同我一直在等與你同聚的一天。



常念



未亡人

李亦豪



李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）在英國註冊結婚，2017年11月5日，他們在香港補辦婚宴。（黃寶瑩攝）