打鼓嶺過渡屋昇平村僅租出25%　博愛醫院憂虧蝕　盼與政府研對策

博愛醫院現時營運兩個過渡性房屋，分別位於江夏圍和打鼓嶺。其中打鼓嶺坪輋路的昇平村9月入伙，至今入住率僅四分一。博愛醫院董事局主席周駿達擔心難以自負盈虧，「啲人寧願住劏房都唔嚟住」，他表示將約見房屋局商討對策。

另外，博愛醫院位於屯門藍地的長者護理及護養安老院舍預計2026年年中完工。博愛首次展示院舍模型，將引入智能院舍系統、智能藥物分發機，減輕醫護人員負擔。



博愛醫院董事局主席周駿達表示昇平村入租率未如理想。（譚曉彤攝）

「博愛昇平村」過渡性房屋出租率僅25%

博愛醫院位於打鼓嶺坪輋路的過渡性房屋昇平村9月入伙，提供601個單位，至今出租率僅四分一。昇平村將設有村巴線NR118，直達上水港鐵站，每小時有兩班車。

博愛醫院董事局主席周駿達表示，政府每個單位資助55萬元，未來營運要靠機構自負盈虧。以現時租住情況，他擔心會虧蝕，「政府畀嘢我哋一定做，但location唔好我哋都好難做到，啲人寧願住劏房都唔嚟住」。他表示明年1月將約見房屋局，商討如何提高入住率。

積極申請營運簡約公屋

房屋局早前就簡約公屋項目營運及管理服務合約招標，博愛醫院兩度落標。周駿達表示，博愛醫院希望能在簡約公屋提供醫療保健、託兒等服務，因此造價較貴。

博愛未來會尋求與物業管理公司合作投標，希望能降低營運成本。周駿達指，物管公司能負責日常運作，博愛則提供醫療及社福服務，「各展所長」。

博愛醫院首次展示屯門藍地長者護理及護養安老院舍模型。（譚曉彤攝）

屯門藍地安老院舍2026年中完工

現正興建的屯門藍地的長者護理及護養安老院舍預計2026年年中完工，翌年3月投入服務，將提供1,434個宿位，是全港最大型的安老院舍。

院舍將引入智能管理系統，包括智能藥物分發機，代替人手分發藥物，減輕護理人員工作壓力。另外亦有物流機械人，負責派餐、收集需要清洗的衣物等。

院舍將提供中醫、西醫、牙科服務及物理治療等。院舍又設有中央治療區，提供20個床位，可以讓非緊急病患的長者留醫，減少出入醫院。博愛醫院引計劃提供託兒服務，預計有60個託位。