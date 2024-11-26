今日新聞8分鐘｜議員集體被捉黃腳雞?｜鐵馬載無頭盔女童被斥腦殘

元朗院舍傷人｜20歲男子遭利刀插頸 昏迷送院 警拘56歲男院友

元朗新田新圍村一間殘疾人士院舍發生傷人血案。今日（26日）上午11時許，警方接報一名20歲男院友，遭另一名56歲男院友用刀襲擊，頸項中刀流血。

車cam直擊｜沙田泥頭車疑避碎石撞壆撼欄 車胎變形揚起漫天灰塵

沙田今午（25日）發生交通意外。有車cam片段拍攝到，一輛泥頭車沿大老山公路駛上石門交匯處支路期間，失控剷向左邊路壆，再反彈猛撼右邊鐵欄，全車向右傾斜，揚起白煙及漫天灰塵，路面視野一片白濛濛。據知，泥頭車司機報稱遭路面碎石彈中擋風玻璃，他扭軚閃避時失控，釀成意外。

金記冰室黃大仙店封舖逾月 逾20員工仍遭拖糧 今到勞審處交文件

連鎖餐飲「金記冰室」自年初多家分店結業，11月6日位於黃大仙中心的分店因拖欠租金5個月約159萬，被執達主任「封舖」，逾20名分店員工更慘被拖薪至少約40至50萬元。今日（26日）逾黃大仙中心分店員工到勞資審裁處遞交文件，控訴公司將出糧日期一拖再拖：「我哋打份工求兩餐，有工返出份糧啫，（公司）應承嘅嘢無一樣做到。」批評公司毫無誠意，又指如公司再拖糧，唯有「法庭見」。

多名議員收到與裸女「合照」 電郵警告「嚴重違紀」｜政壇諸事町

騙徒手法層出不窮，立法會議員都成為目標。《香港01》獲悉，多名議員近日收到一式一樣的疑似詐騙電郵，除了標題直指議員「嚴重違紀」，更附上一幅合成圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段截圖。內文提到自己是私家偵探，受人所托調查發現議員有違規問題，表明想「求財」，才確保片段不外流。

消息指，保安局接到多名議員通報，正處理事件。

網圖瘋傳｜電單車載女童兼無頭盔 網民斥腦殘 專家：隨時拋出車

今日（25日）網上瘋傳一張相片，可見一名鐵騎士駕駛電單車、載着一名年幼女童行駛。圖中可見，司機雖有戴頭盔，惟坐於後座的女童只是伏在其背、手抱其腰，卻無戴頭盔，亦未見其他安全措施，情況驚險。發文者勸喻「扣分罰錢小事，小朋友生命寶貴，真要檢討下！」相片亦引起網民撻伐，直斥「腦殘！」、「離譜，個女係咪親生？」、「頭盔都無真係好過份，炒車實出事」、「一定要舉報，小朋友係無辜！」

帖文未有交代事發時間、地點及女童年紀；惟法例規定電單車不得運載不足8歲的兒童，除非是坐在牢固安裝在側車座位。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，電單車即「皮包鐵」，成人發生意外亦可能會嚴重受傷，更遑論身軀細小的兒童，後座的小朋友如未有扶實，分分鐘被拋出車外，危險性大大增加。

浙江兒童羽絨服低至89元被爆造假 業內人士：或摻豬毛狗毛增重

綜合內媒報道，浙江警方近日查獲「假羽絨服」7萬餘件，涉案價值約700餘萬元人民幣（下同）。有業內人士表示，今年內地羽絨服原材料價格過貴，除了摻飛絲、碎絨，還會用豬毛、狗毛等雜質增重。

北京飛成都有乘客狂毆他人 空姐勸｢冷靜｣ 川航：因椅背調整爭執

北京飛往成都的航班上，有2名乘客發生肢體衝突。執飛的四川航空證實事件，並稱起因是調整座椅起爭執，而2名乘客已於飛機降落後移交警方處理。

深圳馬虎客的士遺落價值120萬黃金與首飾 司機好心送回獲大讚

據《南方都市報》報道，11月21日下午，深圳羅湖一位乘客打的士時將價值120萬（人民幣，下同）金條與黃金首飾遺落在了的士上，一個小時後才發現黃金丟失。而司機也在發現乘客遺落黃金後物歸原主，並表示這是他的職業素養。

同志平權案終極勝訴 終審法院駁回政府就公共房屋、遺產權利上訴

同性伴侶指房委會房屋政策存在不公，同性配偶未享與異性婚姻下配偶的同等待遇，兩名同性伴侶分別就公屋及居屋政策提出司法覆核，兩人均獲裁定勝訴。房委會不服裁決，早前提出終極上訴。終審法院今日（11月26日）辦下裁決，裁定政府敗訴。

此外，其中一名申請人李亦豪，亦有就《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》對同性配偶不公而提司法覆核，並在原訟庭及上訴庭被裁定勝訴。政府亦有就這案提出終極上訴，亦同樣敗訴。換言之，政府在兩案均被裁定終極敗訴。

元朗721白衣人案 商人兩年後被捕 被裁定曾參與暴動兩罪成

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，一名被指是「白衣人」的商人，兩年後被捕，他早前否認指控，並稱他並非控方所指曾在現場參與暴動的白衣人，案件經審訊後，今(26日)在西九龍裁判法院(暫代區域法院)裁決。暫委法官陳慧敏根據控方用以為證影片，及包括被告換身份證時所拍的照片，以及被告面部特癥作比對，認為被告是控方所指的白衣人，該白衣人並有用木棍和地盤燈掟黑衣人，故裁定他暴動及串謀傷人罪成，並把案件押後至12月23日判刑，期間被告需還押看管。