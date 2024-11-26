同志平權兩案終極勝訴　終院指海外締結同性婚姻　與異性婚姻無異

房委會的居屋和公屋政策，對同性配偶有不同待遇。此外，《無遺囑者遺產條例》對 「有效婚姻」的定義，不包括同性配偶。有同性伴侶就三案提出司法覆核，在高等法院和上訴庭均獲判勝訟。政府就三案提出終極上訴，終院法官今(26日)裁定政府敗訴。終院法官在判辭指，在海外締結的同性婚姻，是在當地法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異。終院亦裁定涉案的政策違憲，頒令政府支付司法覆核申請人在上訴時的訟費。



就居屋政策案，申請人為李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。至於公屋政策案的申請人為 Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。

申請人Nick Infinger。(盧翊銘攝)

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。公屋案申請人Nick Infinger在終審法院外見記者。（盧翊銘攝）

申請人Nick Infinger得知終極勝訴後稱，投身同志平權運動十多年，有一點成果算是給自己一個交代，希望香港可變得更平等、公平。（盧翊銘攝）

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。公屋案申請人Nick Infinger在終審法院外見記者。可能太緊張，做完訪問才記得拿出一早準備好的彩虹旗。（盧翊銘攝）

官指異姓夫婦非獨亨申請居屋權利

代表政府的律師早前陳詞指，《基本法》第36條確立1997年前的社會福利制度和權利，受到保障。在1997年前，只有異性夫婦可以申請公屋和居屋，因此其獨享的申請權利受《基本法》保障。

終院法官張舉能卻指，異性夫婦只屬「一般家庭」的其中一個類別，其他類別還包括父母、子女、祖父母等。申購居屋方面，父母、子女等亦可申請，異性夫婦不是獨享申請權利。

終審法院首席法官張舉能指，房委會的首要目標是滿足弱勢社群的住屋需求。(資料圖片)

房委會目標滿足弱勢社群的住屋需求

此外，政府指異性夫婦才具有生育能力，相關房屋政策可以支持政府促進人口增長的目標。張官對這說法有保留，指房委會的首要目標是滿足弱勢社群的住屋需求。政府以生育能力作區分，房委會的政策也沒有區分異性夫婦是否已經生育，或是否有生育能力。此外，同性伴侶亦可領養子女，或透過人工方法，育有下一代。

政府未提證據指會影響異性夫婦輪候

張官亦指，相關政策不相稱和不合理。政府指若同性已婚伴侶可申請公屋和居屋，會影響異性夫婦的輪候時間。張官指，政府沒有就此提供該些證據和研究，法庭難以判定涉案政策是否合乎比例。

終院常任法官霍兆剛指，在海外締結的同性婚姻，是法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異。（資料圖片）

終審法院常任法官李義認為，海外結婚的同性伴侶與異性夫婦均具有同等密切的關係。。(資料圖片)

兩官指同性海外締結與異性婚姻無異

至於遺產案，申請人亦為李亦豪。李質疑《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》中的「有效婚姻」，不包括同性配偶。吳在立遺囑前離世，令李亦豪無法按《無遺囑者遺產條例》繼承財產。

法官李義和霍兆剛在判辭指，在海外締結的同性婚姻，是法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異，因此海外結婚的同性伴侶與異性夫婦均具有同等密切的關係。

為保一致性的說法並不存在

就政府指同性和異性婚姻的差別待遇，是為保持涉及婚姻的法例中「有效婚姻」的一致性。終院法官亦拒接納該說法，指《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》的立法目的，涉及死者生前沒有訂立遺囑，在其死後如何分配其遺產，與其他婚姻法例有別。法官指，政府指稱的一致性並不存在。

終院因此在兩案均裁定政府敗訴，並頒令政府支付申請人在上訴時的訟費。

案件編號：FACV2、3、4/2024