傳國產衞生巾質素不達標　旺角有藥房稱早前現搶購潮　無影響供應

近日內地傳出多個品牌的衞生巾有生產問題，包括測量產品長度不合規、有黑色異物、疑似發霉等，引發不少內地網民表示要來港買衞生巾，或尋求代購。記者今早（27日）到旺角不同藥房視察，但未見有人搶購衞生巾，多間藥房貨架上都有充足貨源。不過，有藥房職員表示，早前的確多了內地人來買衞生巾，「因為上面啲M巾唔達標嘛」，現時回復正常。



旺角有藥房職員表示，早前一度多了內地人購買衛生巾，「因為上面啲M巾唔達標嘛」，不過現時客量已回復正常。（吳美松攝）

旺角有藥房職員表示，早前一度多了內地人購買衛生巾，「因為上面啲M巾唔達標嘛」，不過現時客量已回復正常。（吳美松攝）

近日有內地人在網上指，多款衞生巾實際長度與標示長度不一，部份衞生巾實際長度與標示長度相差58毫米。若考慮具備液態物質吸收功能的內吸收層，其長度差異更大，有偷工減料之嫌。消費者更關注衞生巾的質素及安全問題，有消費者投訴購買的衞生巾有黑點，且材質粗糙，甚至在使用時，會引起輕微痕癢和刺痛感。及後，有內地網民在社交平台表示要轉到香港搶購衞生巾。

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記者今早約11時，在旺角巡視了多間藥房和藥妝店，但都未見有內地客搶購衞生巾，店內的衞生巾貨架上亦貨源充足，未有缺貨情況。有藥房女職員表示，早前確曾多了內地人來購買衞生巾，但這數天已回復正常，未有特別多內地客來買。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，沒聽聞內地人來港搶購衞生巾的情況，但若真有其事，證明香港出售的貨品，不僅是衞生巾，還有藥物等，仍然是信心保證。