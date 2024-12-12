林卓廷等7人涉721暴動　控方指曾挑釁白衣人　全部被告罪成

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，有白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等，控方指白衣人受挑釁下才往月台施襲，又指林卓廷更曾大叫：「大家千祁唔好退。」指其行為是呼籲更多人與白衣人對峙。林等7人因而被控暴動罪，他們全部否認指控，並辯稱當日曾報警，但警方遲遲未有人來，他們留下並非想擴大聲勢，而是想互相保護大家。案件今(12日)在區域法院裁決，法官陳廣池指林卓廷在場煽風點火，裁定林等7名被告全部暴動罪成，保釋被撤銷，旁聽席有人哭泣。



7名被告：林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。



林卓廷當晚曾遭「白衣人」襲擊並有受傷。（資料圖片/鄭榕笛攝）

立法會議員林卓廷遭白衣人打傷。（資料圖片）

次浩庾家豪亦被裁定暴動罪成。(夏家朗攝)

警長曾叫林勿到現場

控方案情指，2019年7月21日，有白衣的人在元朗聚集，他們之後一同到港鐵元朗站。時任立法會議員林卓廷當晚10時許曾致電元朗區負責警民關係的一名警長，該警長曾叫林勿到現場，但林沒有理會。

控方指黑衣人挑釁白衣人

當晚10時45分，元朗站有逾百人聚集，黑衣人多在收區內，白衣人在閘外，雙方互有對罵，部份白衣人手持籐條及木棍，或手持寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。有白衣人向黑衣人投擲物件，黑衣人則挑釁白衣人，亦有黑衣人用燈照射白衣人。

事發經過。(詳看下圖)

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有黑衣人向白衣人噴滅火筒泡沫

部份黑衣人並戴黃色頭盔或擺放傘陣，有人投擲物件及用消防喉射水及用滅火筒噴出滅火泡沫襲擊白衣人，射水亦引致大堂的電子顯示屏捐壞。當時港鐵服務運作正常，但黑衣人沒有離開。

白衣人被挑釁衝入付費區

控方指白衣人在多番挑釁下衝入付費區，林卓廷和部份黑衣人撤退，上樓梯前往月台。白衣人初時沒有跟隨，但有人從月台向白衣人投擲垃圾桶蓋，白衣人才前往月台襲擊黑衣人，及月台上和列車內的市民。

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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控方對各被告的指控如下：

首被告林卓廷：不斷大叫「大家千祈唔好退」，呼籲黑衣人不要後退；指示黑衣人站在前面，叫多些人從月台下來大堂與白衣人對峙；透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞，挑釁白衣人。

次被告庾家豪：向白衣人大叫，做手勢挑釁對方入付費區；把一個告示板朝白衣人推跌，向白衣人投擲物件；用消防喉向白衣人射水。

第三被告陳永晞：用消防喉向白衣人射水。

第四被告葉鑫昇：把雨傘擲向白衣人；大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區。

第五被告鄺浩林：挑釁白衣人入付費區，舉起中指，作出挑釁手勢；向白衣人大叫，不斷投擲物件襲擊白衣人。

第六被告尹仲明：將一件物件擲向白衣人。

第七被告楊朗：憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方；用消防喉向白衣人射水。

各被告於2020年8月26日被捕，尹仲明在錄影會面承認案發時身處元朗站。控方指，各被告當時出現非巧合，共識地在現場集結並挑釁白衣人。他們不單身處現場，互相支持以壯大聲勢，更是主動參與暴動。

被告辯稱留在現場想保護大家

被告們自辯時則指，當天曾報警，但警方遲遲未有人來，他們留在現場，並非想擴大聲勢，而是想保護大家，又稱不明白白衣人要保衛甚麼，至白衣人真的向無辜市民襲擊，他們亦有很重的無力感。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/202