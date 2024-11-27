黎智英自辯｜認曾單獨會見蓬佩奧　又稱若報道指他有提制裁便是有

撰文：安梓寧
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壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（27日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第五天自辯。他提及2019年7月曾到美國，與時任國務卿蓬佩奧見面，並稱是他單獨的會面，其助手亦在房外，但黎稱他當時沒有提及制裁。但辯方指事後的報道指，黎自稱訪美時，曾提出制裁參與打壓反對修例遊行的中港領袖。黎回應說，相信報道內容，若有此報道，他便是有提及制裁，亦不質疑報道的準確性。

黎智英否認在飯盒會中給予編採指示。(盧翊銘攝)
黎智英稱訪美時曾單獨與時任美國國務卿會面。（VCG）

未有在飯盒會給予編採指示

黎智英今作供時續講及「飯盒會」，指他從沒有在該會中給予編採指示，亦否認時任壹傳媒行政總裁張劍虹供稱，他曾在該會中講述對時局看法和政治立場。

報道角度由記者決定

他強調，《蘋果日報》沒有編採政策，強調其核心價值和香港人相同，即追求民主、自由和法治，因此《蘋果》沒有就此向員工提供訓練。法官李運騰問，黎有否就報道的角度給予指示，他否認，指報道的角度是由記者決定，每個記者的風格不同。就陳沛敏作供時提及的《蘋果日報編採室約章》，黎指約章與他無關，他沒有著陳草擬約章。

單獨與蓬佩奧見面

辯方繼而問黎，2019年7月黎在美國曾與時任國務卿蓬佩奧見面，黎稱他是獨自與蓬佩奧見面，其助手Mark Simon在房外，他沒有向蓬佩奧講及任何制裁。

若報道有提制裁便有提及

辯方繼而展示《蘋果》的報道，內容引述黎出席何俊仁的節目「細說中南海」。黎在節目表示提及早前訪美，提出美國制裁參與打壓反對修例遊行的香港領袖及中國領袖。黎稱若有此報道，他便是有提及制裁。李官問黎，是否不質疑該報道的準確性，黎同意。

重申審訊才知有重光團隊

辯方又問黎Twitter帳戶的帖文中，有「StandWithHongKong」的「Hashtag」(主題標籤)。黎指該主題標籤是為他管理其帳戶的利世民加上，又認為該主題標籤只是一般取態，或屬於口號。他重申，當時不知道「SWHK」(重光團隊)此組織，在庭上才得知。

高層揀選寫手後會知會黎

此外，張劍虹供稱起用《蘋果》的社論寫手前，需得到黎智英批准，黎回應指是張劍虹和陳沛敏等高層揀選什麼寫手，他們會通知黎，他未曾試過反對。黎又稱，在《國安法》生效前，曾建議時事評論員桑普為《蘋果》評論版撰文，但他得知桑普主張港獨後，此事便作罷。

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4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

黎智英案・一｜用蘋果日報煽動制裁中港　推英文版望美政府支持黎智英案・二｜用重光團隊遊說國際制裁中國　達致「支爆」主張黎智英案・三｜與黎相關的主要人物　涉向泛民轉賬逾億（附名單）

2. 蘋果日報高層證供

黎智英案・四｜張劍虹作供　講述蘋果日報由狗仔隊變反共報章經過黎智英案・五｜張劍虹作供：黎深信外國勢力能保護　無得退要去盡黎智英案・六｜辯方盤問張劍虹質疑推卸責任　張強調黎下編採指示黎智英案・七｜陳沛敏指示報道要令運動持續　記者如帶動機去報道黎智英案・八｜陳沛敏指黎堅持一人一信運動　稱不能再裝聰明小心黎智英案・九｜辯方指蘋果享編採自由　陳沛敏：黎生唔出聲都係嘅黎智英案・十｜主筆楊清奇指黎既慷慨又殘忍　想留下要聽指示黎智英案・十一｜楊清奇形容蘋果鳥籠自主　李宇軒講述眾籌登報

3. 李宇軒與陳梓華證供

黎智英案・十二｜李宇軒等成立重光團隊　見美議員望其政府做啲嘢黎智英案・十三｜李宇軒曾商流亡政府　參與對華政策跨國議會聯盟黎智英案・十四｜陳梓華指黎想傳話叫勇武克制　甚至想主導國際線黎智英案・十五｜陳梓華指黎曾指國安法雷聲大雨點小　被捕屬好事黎智英案・十六｜陳梓華否認作假證博減刑　周達權批款如橡皮圖章黎智英案．十七｜警員提及與張劍虹經過　庭上播黎被捕前訪談節目
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