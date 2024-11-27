人情公價2024｜最新中位數出爐　$800至$1500不變　不同類別一覽

結婚資訊媒體「生活易」今日（27日）發布「 2024年結婚消費調查」結果，預計今年結婚宗數爲4.6萬宗，新人平均結婚開支微跌2％至4.1萬元，各項結婚開支均下跌1%-8%，唯獨婚宴酒席開支「逆市上升」10%。而禮金中位數與去年一樣爲68,888元，人情中位數亦維持在800至1,500元。



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「生活易」於今年9月至11月期間，訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人，調查發現，結婚總消費連續兩年上升後，終由去年的419,751元回落2％至410,079元。

婚宴酒席開支逆市上升

數字反映，經濟環境令新人在籌備婚禮時對開支與預算的規劃相對較謹慎。各項結婚開支也有下跌趨勢，如結婚首飾及戒指方面的平均開支，由2023年的114,527元下跌17％至94,542元，而蜜月旅行、婚紗禮服、婚紗婚禮攝影等開支都比去年低1%至8%。唯一「逆市上升」的是婚宴酒席開支，由去年的170,886元升至187,758元，升幅達10%。

婚禮擺酒方面，表示不會舉行婚宴的新人持續下跌至今年的11%，即近9成新人也會設宴擺酒。而選擇舉行晚間婚宴的人數持續回升，超過一半的新人會選擇在酒店擺婚宴。

8成新人望收電子人情

高達8成新人表示樂意收取電子人情，原因為方便（73%）、不用再將收到的現金、支票及銀行禮券存入銀行（36%）、方便未能出席婚禮的賓客（26%），及減低失竊風險（26%）等。惟74%的賓客卻表示他們不考慮使用電子人情，原因主要為欠缺儀式感（68%）及仍想親手將人情放於利是封裏交給新人（60%）。

調查：兩萬元生育獎勵金未刺激生育意願

禮金方面，今年禮金中位數自2021年連升三年後，今年維持在68,888元。而人情中位數亦持續維持不變，除了高級酒店及一般酒店分別維持在1,500元及1,000元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（1,000元），酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會人情中位數亦維持在800元水平。

新人情公價顯示，人情金額可分5個價目等級：

1.高級酒店、一般酒店、私人會所、特色婚宴場地：維持HK$1,000，如果是高級酒店人情則為HK$1,500

2.酒樓、午間婚宴、西餐廳：維持 HK$800

3.酒會：維持 HK$800

4.簽紙註冊：維持 HK$500

5.只派餅卡：維持 HK$300



根據政府統計處2024年以首3季結婚宗數作推算，預計全年會有46,293宗，比去年的47,723宗下跌3%。不過，政府雖然推出鼓勵生育措施——生小孩派兩萬元獎勵金，但未見有影響到生育意願，表示打算生育的新人更由2014年的83%跌至2024年的61%，十年間累跌22個百分點。