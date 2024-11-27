大灣區國際臨床試驗所開幕　劉澤星冀提供一站平台推動與內地合作

位於河套深港科技創新合作區香港園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」上周開幕，港大醫學院負責營運試驗所。港大醫學院院長劉澤星今日（27日）表示，目前正在籌組不同持份者，冀為本港提供一站式平台，提升公私營醫院臨床試驗發展，並推動與內地合作。對於本港將籌建第三所醫學院，劉指競爭有助提升醫療水平，不擔心會受影響，支持政府方案增加醫療人手。



香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星教授。（資料圖片）

劉澤星：加強與內地臨床試驗合作 盼作「引進來、帶出去」角色

位於河套深港科技創新合作區香港園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」上周開幕，港大醫學院成功投標，負責營運試驗所。港大醫學院院長劉澤星表示，目前正在籌組不同持份者，包括兩間醫學院的臨床試驗中心及公私營醫院在臨床試驗的發展，冀為香港提供一站式平台，理順臨床試驗的流程，推動與內地合作。

他指，期望提升公私營醫院臨床試驗的發展，包括建設臨床試驗數碼化平台、成立臨床試驗學院培訓人手、加快藥物審批程序等。他稱，本港臨床試驗成果一直獲得國際認可，期望新藥物可在本港試驗後再引進內地，以及將內地藥物引進香港研發後，再帶到國際，期望新試驗所作「引進來、帶出去」角色。

港大醫學院。（資料圖片／何瑞芬攝）

施政報告提籌建第三間醫學院 劉澤星：競爭有助提升醫療水平

新一份《施政報告》提出，支持本地大學籌建第三所醫學院。劉指，本港醫療人手不足，港大會支持政府不同方案增加人手，又指競爭有助提升醫療水平，不擔心會受影響，更重要是政府及各個醫學院齊心。

港大醫學院早前申請開辦四年制臨床醫學「第二學位」課程，另開新途徑為已具備其他學位或資歷人士提供修讀醫科機會，將來投身專業醫療行列，如順利獲批，預計最快明年開課。劉指，正與教資會研究及討論，又強調港大一直都有招收報讀第二學位的學生，在這方面有經驗。

他又指，32位為港大醫學院學者晉身「2024年度最廣獲徵引研究人員」名單，佔香港入選人數約24%。