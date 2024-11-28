香港國際機場三跑道系統啟用　歷13年重要項目標誌性一刻｜01直播

2016年動工、耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統今午（28日）正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作。預計擴建後的機場於2035年起將達到處理每年1.2億人次旅客、1000萬公噸貨物的目標，長遠飛機升降量料可由現時每小時69架，逐步增至102架次。由公眾諮詢到工程完工歷時13年的機場三跑系統啟用，機管局下午舉行啟用儀式，行政長官李家超等官員出席，三條跑道將有儀式紀念此標誌性一刻，《香港01》直播。



三跑啟用儀式將於下午3時舉行，特首李家超將到場致辭。機管局安排三架飛機在三條跑道同時升降，其中南跑道及經編配後今日重開的中跑道有飛機起飛，北跑道則有飛機降落。

下午2時許左右，多名嘉賓陸續到場，涵蓋政府官員、航空業界、旅遊業界及立法會議員等，包括警務處處長蕭澤頤、消防處處長楊恩健、入境處處長郭俊峯、國泰航空行政總裁林紹波、香港快運HKExpress行政總裁毛潔瓊、大灣區航空行政總裁吳秀蘭、旅遊發展局總幹事程鼎一等。

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

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