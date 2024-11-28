穆斯林旅遊｜旅發局推清真認證　中東食客吃「牛肉叉燒」拍爛手掌

政府近期大力推動穆斯林旅遊，旅發局早前與國際知名穆斯林旅遊推廣公司及本地機構合作，推動本港餐廳、酒店等參與清真認證，至今已經有39間酒店、132間餐廳參與評級。



有中環高級中菜餐廳看準機會，供應清真認證中式菜餚，包括牛肉叉燒，經改良的炸子雞，早前成功獲得認證。餐廳負責人透露，早前有中東客人吃過後「拍爛手掌」。



預計2028年全球穆斯林旅客將有2.3億人

全球穆斯林人口處於增長，旅發局副總幹事葉貞德今日指，旅發局預測至2034年，全球穆斯林人口將達超過24億，而2028年時，預計全球將有2.3億穆斯林旅客，全球旅遊收入將達2,250億美元，折算1.75萬億港元。

疫情前的2019年，本港全年有80萬來自中東、馬來西亞、印尼等的穆斯林遊客，而今年1至10月則有60萬人，指恢復速度仍受制於航班運力。她又提到，穆斯林旅客主要為過夜客，人均在港消費亦比其他非穆斯林旅客高，故旅發局認為他們是有潛力的客源，希望可以吸納。

邀知名穆斯林旅遊推廣公司進行清真評級

要吸引穆斯林旅客，首要是配合對方的文化。旅發局早前委聘國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」，為本港的酒店及經典及會議展覽場地進行清真評級，例如酒店要取得評級，需要在房間裏提供祈禱墊、祈禱方向標示、可蘭經等；景點及會展設施則要提供祈禱室、穆斯林友善洗手間等。現時本港有39間酒店已獲評級，而景點及會展場地則有四個，包括昂坪360、海洋公園等。

至於餐廳，本地清真認證機構香港回教信託基金總會現時一路為餐廳進行清真認證，旅發局今年6月起與該會合作，推廣認證，協助餐廳申請，至今已有132間食肆參與。

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首間獲得認證中菜廳「唐述」：改用符合無酒醬料

位於中環IFC國際金融中心商場的高級中菜食府「唐述」，是全港首間獲得「清真友善餐廳」認證的高級中菜廳，該店花了半年時間，調整菜式、採購廚具及物色食材和調味料，又派人到信託基金總會接受培訓，才通過清真認證。現時該店有20款清真認證中菜，包括蜜汁叉燒、脆皮炸子雞等。

唐述中式菜系營運及廚藝總監周世韜表示，由於清真食物不容許有豬肉及酒，因此餐廳要為菜式進行調整，例如叉燒，餐廳改用清真認證的牛肉代替豬肉，亦改用符合無酒醬料，期望穆斯林客人可以品嚐到這個香港代表菜式。

餐廳需另購清真餐具 確保與其他餐具分開處理

至於廚具，餐廳廚房現時特意為烹調清真版的菜式預留了位置，亦會在廚具上加上清真標籤，確保不會與其他菜式所用的廚具混雜一起。周世韜又指，為通過認證，餐廳亦需另購清真餐具，同樣要確保與其他餐具分開處理。

周世韜又透露，早前有中東傳媒團到店內品嚐清真版中菜，他們食過後「拍爛手掌」，又表示十分欣賞該店特意為他們設計菜式。

不過，已獲得清真認證的餐廳，不少本身已是中東菜，只有少量為中菜或港式食肆如茶餐廳。被問到有否打算增加不同菜系的參與，葉貞德指，旅發局當然期望愈多愈好，會繼續推進有關工作，但認為各餐廳都有自己的商業考量，當局現時沒有特定目標數字，但有信心會繼續增加，又期望唐述的成功例子，可以吸引更多中菜餐廳加入。