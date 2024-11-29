一簽多行｜12.1起深圳珠海橫琴實施赴港澳旅遊一簽多行及一周一行

中國出入境管理局決定，12月1日起，深圳，珠海和橫琴粵澳深度合作合作區實施赴香港、澳門旅遊「一簽多行」政策。



施政報告2024提到已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，以增加入境旅客。（資料圖片/蘇煒然攝）

施政報告2024提到已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，以增加入境旅客。（資料圖片/蘇煒然攝）

10月的施政報告2024提到，港府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。行政長官李家超昨日（28日）出席領航「9+2」第五屆粵港澳大灣區發展論壇表示，感激中央有關部門積極研究，加速推進，他相信很快會有消息，而港府各單位將全力做好實施配合工作，促進人員往來，為旅遊、餐飲、零售等行業注入新動能。

李家超昨日出席領航「9+2」第五屆粵港澳大灣區發展論壇時表示，這星期他率領由港府多位司局長和香港工商界代表組成的高層代表團，在廣州出席「粵港深化經貿投資合作交流會」，在交流會上，粵港兩地官商各界聚首一堂，共謀發展、共拓機遇。我很高興在會上見證兩地企業，簽署多達126項、總值合計超過1,000億元人民幣的合約。

施政報告2024提到已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，行政長官李家超今日（28日）出席領航「9+2」第五屆粵港澳大灣區發展論壇表示，感激中央有關部門積極研究，相信很快會有消息。（行政長官辦公室圖片）

李家超指，代表團共訪問大灣區五個內地城市，包括廣州、佛山、東莞、惠州及深圳，了解廣東片區開發、產業規劃的成功經驗，而正如他在交流會上說，「兄弟同心，其利斷金」，有信心香港與各灣區城市之間，將進一步推動更廣領域、更高水平的合作，為國家高質量發展注入新動能。

李家超指，國家一直關愛和支持香港，不斷推出多項惠港措施，而他在《施政報告》中提出，向中央政府請求進一步深化內地居民來港簽注安排，包括恢復深圳「一簽多行」和擴大「一周一行」個人遊的試點城市範圍等，他感激中央政府有關部門積極研究，加速推進，相信很快會有消息。

內地五一黃金周一連五日假期，首日早上天氣有雨，5月1日位於深圳灣口岸的出入境位置人流暢通，未見擁擠。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超在任內第三份施政報告指，為增加入境旅客，政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。而中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。