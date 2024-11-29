一簽多行｜過千萬深圳客最快12.1殺到 李家超：感激中央加速推進
撰文：譚曉彤
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12月1日起深圳市戶籍居民和居住證持有人能申請「一簽多行」，一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。特區政府熱烈歡迎，認為能進一步為香港旅遊、餐飲和零售業注入新動能。行政長官李家超感激中央政府加速推進，短時間內落實、帶給特區好消息。政府已舉行跨部門會議，確保12月1日口岸、旅遊設施及公共交通網絡運作暢順。
現時深圳只容許戶籍居民申請「一周一行」簽注到香港。恢復「一簽多行」後，估計合資格申請的深圳居民將增至過千萬。政府認為新安排，能讓深圳居民更方便自由訪港，進一步為香港的旅遊、餐飲和零售等行業注入新動能。
深圳當局設有多部「深圳港澳通行證自助簽注機」，24小時開放。合資格居民只需要插入證件，選擇辦理簽注種類，付費後打印簽注就完成辦理。換言之，深圳居民12月1日申請，最快當日便可以來港。
李家超：感激中央短時間內落實
行政長官李家超在10月16日公布的施政報告，表示已向中央提出請求恢復深圳「一簽多行」。李家超感謝中央重視和考慮建議：「我感激中央政府有關部委積極研究，加速推進，在這短時間內落實措施，帶給特區好消息。」
陳國基主持跨部門會議 確保運作暢順
政務司司長陳國基昨日（28日）主持跨部門會議，統籌各部門作好準備及配合，確保口岸、旅遊設施及公共交通網絡等運作暢順，讓旅客有良好體驗。
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