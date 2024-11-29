一簽多行｜郭俊峯巡羅湖、落馬洲支線管制站　指示各口岸做好準備

經國務院批准，中國出入境管理局決定，12月1日起深圳市實施旅遊「一簽多行」，深圳市戶籍居民和居住證持有人，在一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。入境處處長郭俊峯今日（29日）到羅湖及落馬洲支線管制站巡視，並指示各口岸做好準備工作，提供更便捷的出入境服務。



現時深圳只容許戶籍居民申請「一周一行」簽注到香港。恢復「一簽多行」後，估計合資格申請的深圳居民將增至過千萬。

入境處表示，處長郭俊峯今日到羅湖及落馬洲支線管制站巡視，並指示各口岸做好準備工作，提供更便捷的出入境服務，以迎接更多旅客訪港。

入境處稱，必定繼續全力以赴，向每位旅客提供貼心便捷的出入境服務，為促進人員往來、為香港注入新動能作出貢獻。