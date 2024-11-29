觀鳥會：本港麻雀按年跌8.6%　連續7年維持20萬隻　屯門區最多

香港觀鳥會今日（29日）公布「第九屆全港麻雀普查」結果。普查於今年5月5日至18日展開，涵蓋全港18區的六個土地用途，包括宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區、鄉村地區，推算目前香港市區有共約22.2萬隻麻雀，數量較去年微跌8.6%，連續第7年保持20萬隻水平，顯示本港麻雀數量近年趨於平穩。



按年減少約兩萬隻麻雀 聚居地沙田排第二

香港鸛鳥會安排逾250位義務普查員於早上時分，按已劃分為86條約1公里的路線點算麻雀，從而計算每平方公里有多少隻麻雀，再按比例推算出全港麻雀數目。按結果推算，全港市區約有22.2萬隻麻雀，較去年下跌約2萬隻，按年跌幅為8.6%。

全港18區中，最多麻雀聚集的地區為屯門區，區內每條路線平均約有90隻，其次則為沙田區及深水埗區；若以土地用途劃分，最多麻雀聚集依次序為住宅區、鄉村區和康樂及休憩區。住宅區推算約有6.6萬隻麻雀，佔全港近3成。

本港麻雀數量自2018年起，連續7年維持20至25萬隻水平，顯示本港麻雀數量近年趨於平穩。但若以2016年30萬隻的數字作基數，2024年的數量卻減少了近3成。香港鸛鳥會指，因受現時普查方法所限，麻雀數量減少原因未明，但舊區重建及更多新建摩天大樓或縮減合適麻雀的棲息空間，影響麻雀數量。

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逾3成麻雀鳥巢位於排水口 隱蔽位置築巢以保護幼鳥

除了點算麻雀，普查亦統計了麻雀鳥巢數量。麻雀會利用市區的人工構築物繁殖，今年普查所記錄的79個麻雀鳥巢中，有33%位於排水或排氣口，15%在植被上，其次為大廈外牆（12%）、冷氣機（11%）和屋簷（10%）。香港觀鳥會助理教育經理余暢恒解釋，因排水口及冷氣機等較隱蔽位置可保護幼鳥，所以麻雀偏好於這些地點築巢；對麻雀而言，這些不同類型的城市構築物是重要的城市生境，為牠們提供棲息地及繁殖地。

倡推動城市生物多樣性 共建雀鳥友善城市

今年普查是第5年將另外4種城市常見雀鳥納入普查對象，包括珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲。本年度鵲鴝和紅耳鵯的數量錄增幅，分別估算為2萬隻和6.5萬隻；而珠頸斑鳩和紅嘴藍鵲的數量微跌，分別估算為5.1萬隻和3,400隻。

整體而言，四種常見雀鳥在城市的數量趨於平穩。而珠頸斑鳩、鵲鴝及紅嘴藍鵲在康樂及休憩區的密度最高。香港鸛鳥會指，市區綠化空間是城市雀鳥的重要棲息地，當中樹木果實和植物種子是牠們的食物來源之一。

香港觀鳥會助理教育經理余暢恒建議政府推動城市生物多樣性，除了增加城市綠化、種植原生植物和樹木，為野生雀鳥提供更多覓食和棲息空間之外，亦應同時避免和減低城市對生物多樣性的傷害，讓城市對雀鳥更友善。

余暢恒指，近年新建大廈的設計，有別於唐樓大廈有外牆凹凸、騎樓、通風槽位置，多數沒有供雀鳥站立或築巢的空間，因此愈多的摩天大樓及舊區重建項目，將減少適合鳥類築巢的空間，亦有可能影響麻雀數量。而近年不少新式樓宇採用玻璃幕牆設計，除了不利於城市雀鳥棲息或築巢，更會令鳥撞玻璃風險大增，長遠不利城市生物多樣性。