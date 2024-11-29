三跑啟用｜機管局：料航班供應增票價可回落　續與內地商共享空域

香港機場三跑系統昨日（28日）起投入服務，由原來雙跑道變成現時三跑道營運。機管局機場運作執行總監姚兆聰表示，預計可在早上出發高峰及晚上抵港高峰增加航班，預料航班供應增加後，機票價格可相對回落。姚又說，期望明年機場每小時航班處理量可由現時雙跑道最高69架次提升至75架次，又稱會繼續與內地商討空域共享，有信心在科技彌補下，未來航班處理量可以達到每日102班。



機管局下午安排香港航空、國泰航空及大灣區航空航機同時在三條跑道進行升降。圖為國泰及香港航空同時起飛情況。（梁鵬威攝）

機管局機場運作執行總監姚兆聰今日（29日）接受電台訪問，稱三跑系統啟用後，不少航空公司申請增加航班時段，形容「搶得好緊要」，局方推出航空拓展計劃半年來的反應很好，已有26間航空公司參與，拓展了52個新航點，每星期能增加238班航班，認為隨供應增加，票價會自然下降。

他表示，未來新興經濟在亞洲，包括印尼、馬來西亞在內等地區近年愈來愈富裕，也有不少新的航空公司，機管局未來會積極爭取區域性航空公司來港，期望爭取增加航點，令港人可飛往平時較難直飛的地方。

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姚續稱，雙跑道運行時最高達到每小時處理69架次航班升降，已是世界第一水平，期望明年機場每小時航班處理量可由現時雙跑道最高69架次提升至75架次，會繼續與內地商討空域共享事宜，有信心在科技彌補下，未來航班處理量可以達到目標每日102班，即約每40秒一班機。

他續稱，三條跑道獨立運作且距離夠闊，能容許各跑道飛機平排起飛或降落。指其他國家的機場雖然有多達5條跑道，但由於跑道的間距不足，飛機未能平排升降，又指三條跑道有助機場應變突發事故，機場流量及地面運作都會有好轉。

機管局機場運行執行總監姚兆聰。（資料圖片/梁鵬威攝）

被問到深圳機場在約兩年後也啟用三條跑道會否出現競爭，姚兆聰表示，國家有很清晰定位，香港機場是國際航空樞紐，相信未來大灣區所有機場跑道啟用，也不能滿足灣區的增長。他說大灣區有8600萬人居住，是國家經濟最蓬勃的地區，灣區的機場會各司其職，各有分工。