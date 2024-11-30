黎智英自辯・一｜指《蘋果》反港獨倡和平抗爭　張劍虹不是朋友

壹傳媒創辦人黎智英，被指透過其創辦的《蘋果日報》，發布惡意批評中港政府及警暴的煽動文章，又呼籲制裁國際對中港及官員，從而控煽動及勾結外國勢力的罪名。黎在2024年11月20日出庭自辯，他否認控方指控之餘，並表明其立場是反港獨、反暴力，更認為提倡港獨想誘人上當的陰謀，又稱他其實是想勇武派加入和平抗爭。

黎又否認向下屬發編採指示以達煽動效果，強調他只是提出建議，高層沒跟亦無受罰。對於三名曾出庭指證他的前下屬——壹傳媒前行政總裁張劍虹、蘋果前副社長陳沛敏、評論版主編楊清奇，黎亦各有評價，更直指隨他多年的張劍虹不是朋友。



01國安法案件專頁

1995年6月20日，黎智英創辦的《蘋果日報》正式創刊發行。（資料圖片）

受六四事件啟發決定辦報

黎智英以英文宣誓和作供，他提及他在1980年代創立服裝品牌Giordano（佐丹奴），發展不俗，成了一個賺了些錢的商人。他在1989年的六四事件後得到啟發，認為擁有資訊越多，知道越多就會越自由，便盟生辦報想法。

他在1989年出售佐丹奴，1990年創辦了《壹週刊》，1995年再創辦《蘋果日報》，他說《蘋果》的核心價值，就是香港人的核心價值，亦包括：法治、民主自由、言論自由和集會自由等。

主要反駁

1. 指港獨是陰謀 想引人入圈套

黎強調在《蘋果》沒有編採政策，但他反對任何形式的暴力，亦反對提倡港獨。黎更指主張港獨是陰謀，目的想引人入圈套，他指這想法太瘋狂，從來都不現實，故他不會讓其下屬或報紙提及這議題。

2. 讓年輕人發聲並非煽動暴力

對於兩名前下屬，壹傳媒前行政總裁張劍虹，及《蘋果》前社長陳沛敏，均指黎在2014年的佔中運動後，都更着重社運，並企得更前。黎自辯時稱，《蘋果》一直支持爭取自由的運動，2014年後社會運動更活躍，報道這方面的新聞亦隨之而增加。

論壇版主管楊清奇亦提過，黎在2018年10月，黎談及時任美國副總統彭斯在哈德遜研究所（Hudson Institute）發表的對華政策演講時，黎認為「美國係反枱」，帶領日本、西方國家改變對華政策，又指美國趁住中國弱勢陣落井下石。楊認為，黎的政治立場由當時開始變得激進。

黎稱他不知為何楊有這樣的印象，又稱他很少和楊說話，黎並說：「如果我這是激進，我一直以來都是激進。」

至2019年7月1日，有示威者衝擊立法會大樓，陳沛敏指黎曾發訊息問，是否會做年輕人心聲，陳作供時認為這是黎給她的編採指示。黎稱那些訊息或看似指示，但他並無此意，他認為只是在與陳討論。

黎又稱，他反對反修例運動的暴力行為，雖然該次事件亦涉暴力，但沒有人命損傷，故認為不屬嚴重暴力。他又認為年輕人做錯事，想給機會他們解釋，讓外界能了解他們的想法，並體諒他們，從而不損整場運動的發展。

辯方圍繞八篇黎智英在《蘋果》的專欄「成敗樂一笑」文章提問，黎智英否認文章呼籲制裁及煽動暴力，亦否認想煽動他人憎恨政府。他稱到外地遊說，只是想強調反修例運動是和平及非暴力。

例如2019年12月22日的文章〈我們堅持下去，才有希望〉，控方認為是煽動暴力，但黎智英說在文章提及「勇武的手足們，請考慮一下陳樞機的意見」，是指勇武派應有領袖，減少暴力場面。他其實想勇武派加入使用和平抗爭的陣營，最終令他們不再使用暴力。他一再重申並非想煽惑他人使用暴力，而是想和平抗爭。

2019年10月27的文章〈美國人想對我們說的話〉，提到「要得到外國人支持，就要不斷遊說」，他的意思是要強調，反修例運動是和平及非暴力，當中沒有敵意，亦沒有煽動意圖，更沒有想過要煽動他人憎恨特區政府。

3. 求外國代港人發聲不屬干預

黎智英亦否認想煽動他人憎恨政府，他稱到外地遊說，只是想強調反修例運動是和平和非暴力。

他曾在專欄提過：要得到外國人支持，就要不斷遊說。他指其意思是要強調反修例運動是和平和非暴力，當中沒有敵意，亦沒有煽動意圖，更沒有想過要煽動他人憎恨特區政府。

他又提到推出《蘋果》英文版，指這建議是專欄作家馮晞乾在其文章中提出，黎認為不錯，便成立群組與《蘋果》的編採高層等討論。

黎強調他想外國讀者為香港發聲，是想透過外交渠道，向中國政府表達不滿。他又認為這種呼籲不屬干預。此外，當時正值疫情，多國掀起反中情緒，香港的主要英文媒體《南華早報》，不會報道中國的負面新聞，故他認為《蘋果》英文版應着重內地新聞、專題和文章花絮等，認為這才是美國人想看到的，他亦有提過要報道中國反對派、維權新聞等，希望可以打破《南早》在英文媒體的壟斷，讓《蘋果》英文版成為《南早》以外的另一選擇。

至於他開設Twitter（現稱X）帳戶，並非想加強其個人影響力，只是想讓外界得知香港的情況。

4. 控制蘋果運作

對於三名高層出庭指他干涉《蘋果》的編輯自主，黎否認說法，強調《蘋果》一向有編採自主，他無下編採指示，亦沒指定要找誰當評論版的寫手，強調他只曾提出建議。黎又逐一提及3名曾出庭指證他的下屬，更指在《壹週刊》時已跟他，一直晉升至集團行政總裁的張劍虹，並不是他的朋友。

黎又提及幾名指證他的舊下屬，在提及張劍虹時，直言張只是一名可靠同事，但不是他的朋友，他只會與張談公事，不會討論私事。對於張稱見黎在《國安法》生效後，仍在其訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」請美國退休將軍Jack Keane任嘉賓，張稱曾與黎商討。黎否認有其事，又指這是他的個人的節目，《蘋果》之後有上載因認為這節目可吸引讀者，並無徵求過他同意。

黎又指他被拘留後，張曾往拘留所探望他，但黎否認有叫張向同事傳話稱：「繼續做落去啦，照以前咁做啦」之類的話。黎稱當時《國安法》已生效，若這樣說等同叫員工自殺，他最多只曾提及：「唔使怕嘅。」又指其實與張都沒事可談，更指張的探訪搶去了他與兒子見面的時間。

《蘋果日報》前副社長陳沛敏（左二）目前正在還柙。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

副社長陳沛敏，黎形容她是同事，亦是朋友。對於陳曾形容他很強勢，認為在黎面前沒有權說「不」。黎承認其個性很強，但不同意其管理作風會強迫他人，又稱不明為何陳會覺得在他面前不能說「不」，他亦沒有告訴陳不能拒絕。黎稱他工作上與陳溝通時都非常有禮，他從無下命令，總是問陳是否願意這樣做，並讓她作決定，又舉例稱他曾建議陳沛敏頭版的標題，陳沒有跟從亦未有受罰。

對於陳沛敏供稱黎在2020年6月曾下指令，叫國際組的同事，不要跟《紐約時報》及CNN般針特朗普，並指黎曾在訊息指：「我地蘋果要川普政府支持保命，這樣做不太好。」黎解釋，他認為《國安法》實施後，香港人不再享有言論自由，《蘋果日報》也難以生存，故希望特朗普可著中國，停止在港實施《國安法》。黎稱這不是編採指示，而是他的建議。

對於論壇版主管楊清奇，黎直言與楊關係疏離，楊擔任主管前更不認識他，亦幾乎沒有在其版面寫過文章。黎認有向楊介紹寫手，包括資深傳媒人區家麟和作家顏純鈎，後來知道顏主張「台獨」便沒有再找。

黎又稱他也曾找建制派的曾鈺成當寫手，但曾拒絕其邀請，亦有叫陳沛敏找曾俊華及任志剛等，最後都未有成功。黎又指找寫手一向是張與陳負責，他們找到會向他報告，他從沒有異議。

楊清奇筆名「李平」，是《蘋果日報》前主筆，負責論壇版。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

對於楊形容黎為《蘋果》設定了基本立場，並形容是「鳥籠自主」，並指編採人員雖有一定自主權，但不可越過黎的立場。

黎稱他從沒有在這方面設定限制，又指傳媒都有其價值觀，編採人員也會跟隨，正如《星島日報》等不會讚同示威者，更遑論是《文匯報》和《大公報》。對於屬自由派的CNN，亦會針對屬保守派的特朗普，可見自由主義亦有其「鳥籠」。

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