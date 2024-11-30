今日新聞8分鐘｜手袋店遇竊　3賊掠66愛馬仕｜警撳地制服爆竊案犯

97寶勒巷卡拉OK縱火17死．案件重組｜陳惠良綠色樽模擬投擲汽油彈

1997年轟動全港的尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」縱火案，釀成17死13傷。7名疑犯中，5人早年相繼被捕及入獄；被通緝多年的52歲黑幫男陳惠良，潛逃27年後，早前亦在內地落網，押送回港；如今只剩一名通緝犯陳福清在逃。今晚（29日）約9時，陳惠良被押返回寶勒巷現場案情重組，他遭黑布蒙頭、雙手鎖上手銬，腰纏鐵鏈，模擬點火及投擲相信假裝是汽油彈的綠色樽。整個案情重組歷時約6分鐘。

有片｜安達臣地盤工將建築廢料從高處擲下 泥頭如隕石般直擊地面

《香港01》接獲讀者提供的兩段片段，拍攝到昨日（29日）有工人在安達臣安愉道房署地盤一幢新落成的大廈內，將大批建築廢料從約十多樓高處直接掟落地面，有些泥頭更如「隕石」般拖著長尾直擊地面，轟然作響，揚起陣陣灰塵。拍片者目睹此情景，亦不禁接連發出「嘩」聲。整個過程至少維持數分鐘，期間工人不停將泥頭、木卡板、紙皮，鐵枝等物件丟落地面，而當時安愉道仍有車輛和行人經過。翻查資料，上址為安麗苑居屋地盤。

房屋署回覆《香港01》查詢時指，管理層昨早已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。而總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及警方報案。

南丫島外籍醉漢游泳惹失蹤疑雲 渡海泳3.8公里 鴨脷洲安全上岸

南丫島發生游泳失蹤事件。今晚（29日）約7時，警方接獲報案，指一名外籍男子在模達灣落海游泳，惟半個小時後仍未上岸，懷疑遇溺失蹤。同時，亦有人報案指目擊離岸近100米，有男子在水中求救。消防趕抵派出蛙人落海搜索；政府飛行服務隊亦一度派出直升機協助，惜仍無所獲。

名牌手袋店遇竊｜天眼揭3賊連爆兩門 掠66個Hermès袋載3大袋逃去

今日（30日）早上7時許，位於中環新世界大廈、專售Hermès手袋的回收寄賣店GINZA XIAOMA遭最少3名賊人破門而入，砸爛玻璃飾櫃，約3分鐘內擸走66個總值約1,000萬元的Hermès手袋。該店下午公開閉路電視錄影，片段顯示時間為今早約7時33分，3名穿連帽上衣或戴鴨舌帽、並戴上口罩的賊人，用撞門錘擊毀店舖兩道玻璃門闖入店內，隨即大肆搜掠飾櫃內的手袋，裝滿3人帶來的3個大袋後迅速逃去，整個犯案過程僅約3分鐘。

有片｜警旺角撳地制服爆竊案疑犯 5人一度拒捕 4人落網一人逃去

今早（29日）約10時43分，警方在新之城對開拘捕5名疑犯時，眾人一度拒捕，其中4人最終落網，惟餘下一人逃去無蹤。據了解，5人懷疑牽涉九龍城區爆竊案。網上影片可見，多名警員將疑犯撳於地上制服，疑犯一度發出哀鳴聲。

幣圈商人孫宇晨移居香港 即場吃掉4800萬投得天價香蕉 品評味道

內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）上周四（20日）在國際拍賣行蘇富比以620萬美元（約4,800萬港元）投得一根由灰色膠紙貼在牆上的香蕉引起哄動，該「香蕉」其實是意大利著名藝術家Maurizio Cattelan的作品《Comedian》。

孫宇晨今日（29日）在尖沙咀半島酒店舉行發布會，分享競拍時的心路歷程，認為象徵藝術已進入後現代主義時代，該香蕉形同NFT（非同質化代幣）一樣，屬於無形的IP產品而非實體。他更當場吃掉香蕉，大讚「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」

觀塘龍寶酒家等不及一簽多行結業 熟客感可惜 嘆北上消費潮搶客

香港飲食業、零售業等生意不景，業界望穿秋水，終盼來明日（12月1日）恢復深圳居民「一簽多行」安排，但新措施實施前夕已有酒樓結業。連鎖食肆龍寶酒家宣布因經營艱苦，結束其在觀塘廣場營運5年的分店，今日是最後一天營業，早茶時段店面坐了約9成茶客，不少茶客稱是常客，特地來食「最後的早茶」，對茶樓結業感可惜。

有茶客在附近經營店舖，因有飲早茶習慣，故每天都來，稱有感通關之後人流反而減少，被北上消費潮搶走不少顧客，對酒樓結業感十分可惜。