熊貓經濟｜市建局周五起觀塘設80隻大熊貓裝置賀聖誕 最高3米
撰文：陶嘉心
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市建局12月6日起將於觀塘市中心「自由空間」，擺放80隻高半米至3米的大熊貓裝置，慶祝聖誕。裕民坊商場商戶亦會推出大熊貓相關產品，刺激地區消費，促進熊貓經濟。
市建局行政總監韋志成在網誌表示，聖誕佳節臨近，市建局將於觀塘市中心「自由空間」，以及太子花墟舉辦節慶活動，連繫社區、振興旅遊業和地區經濟。
早前中央政府向香港特區送贈兩隻大熊貓，加上大熊貓盈盈、樂樂於今年8月誕下龍鳳胎，市建局12月6日起於觀塘市中心舉辦大型聖誕節慶活動，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍佈市建局項目「自由空間」，讓市民和遊客「打卡」。
其中，兩隻1.5米高的大熊貓更會化身為工業風的機械熊貓，及代表多元宇宙的太空人熊貓，寓意觀塘市中心由昔日工業區蛻變成香港第二個核心商業區。裕民坊商場及市集內的商戶亦會推出與大熊貓相關產品，刺激消費，促進「熊貓經濟」。聖誕過，大熊貓將換上農曆賀年新裝，繼續展出至明年3月。
市建局又將會於洗衣街與花墟道部分路段安裝聖誕燈飾，以及大型聖誕裝置，與市民和遊客歡度佳節。
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