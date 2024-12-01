謝展寰稱已登記身後事採用綠色殯葬 10月使用率逾18%創新高
撰文：陳蓁誼
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環境及生態局局長謝展寰今日（1日）發表網誌指，綠色殯葬服務使用率從2014的8.4%增至今年10月的逾18%，創下歷年最高記錄，他自己亦已登記「綠色殯葬中央登記名冊」。謝展寰又指食環署近年殯儀服務多元化，鼓勵市民應採取更環保及可持續方式處理骨灰，預早做好生前規劃。
謝展寰在其網誌指，綠色殯葬的使用率從2014的8.4%增至今年截至10月的逾18%，創下歷年最高。他認為綠色殯葬將日益普及，鼓勵市民做好生命規劃，可以登記「綠色殯葬中央登記名冊」，讓家人知道自己選擇綠色殯葬，手續簡單而且免費，謝展寰自己亦已登記。
現時食環署提供的綠色殯葬服務申請簡單、費用低廉，而且免卻需辦理龕位續期的問題，達致「去者善終，留者善別」的理念。謝展寰表示，食環署每周提供免費渡輪服務，供市民前往本港指定海域上撒灰。署方亦在全港設有13個紀念花園，市民可以在花園立紀念牌匾及追悼先人。沙田石門靈灰安置所預計在2025年落成啟用，將會設有紀念花園。
謝展寰又提及食環署近年努力提高殯葬服務質素，為市民提供人性化及貼心的服務。例如22年開設香港首個未滿24周離世胎兒的火化設施「永愛堂」，為以往未能使用一般殯葬服務的流產胎提供服務。
另外，署方今年4月起，推出紙撒灰器和惜別花袋，可寫下對先人的思念及祝福，又設有木彫藝術品「渡船」，船身有標註不同的撒灰地點信箱，讓家屬投遞心意信箋，由食環署代為火化。
除了提供殯儀服務，謝展寰表示，「生、老、病、死」是人生必經的階段，鼓勵市民提早為自己的生命做好規劃。食環署最近推出「身後事安排」專題網站，市民可以了解各種後事安排的資訊。署方亦推出 「人生學堂」推廣活動，從不同角度進行公眾教育和推廣，例如如何做好生前身後規劃、在居處離世和喪親者支援等。
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