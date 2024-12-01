謝展寰稱已登記身後事採用綠色殯葬　10月使用率逾18%創新高

環境及生態局局長謝展寰今日（1日）發表網誌指，綠色殯葬服務使用率從2014的8.4%增至今年10月的逾18%，創下歷年最高記錄，他自己亦已登記「綠色殯葬中央登記名冊」。謝展寰又指食環署近年殯儀服務多元化，鼓勵市民應採取更環保及可持續方式處理骨灰，預早做好生前規劃。



環境及生態局局長謝展寰鼓勵市民應採取更環保及可持續方式處理骨灰，以及預早做好生前規劃。（環境及生態局網站相片）

謝展寰在其網誌指，綠色殯葬的使用率從2014的8.4%增至今年截至10月的逾18%，創下歷年最高。他認為綠色殯葬將日益普及，鼓勵市民做好生命規劃，可以登記「綠色殯葬中央登記名冊」，讓家人知道自己選擇綠色殯葬，手續簡單而且免費，謝展寰自己亦已登記。

現時食環署提供的綠色殯葬服務申請簡單、費用低廉，而且免卻需辦理龕位續期的問題，達致「去者善終，留者善別」的理念。謝展寰表示，食環署每周提供免費渡輪服務，供市民前往本港指定海域上撒灰。署方亦在全港設有13個紀念花園，市民可以在花園立紀念牌匾及追悼先人。沙田石門靈灰安置所預計在2025年落成啟用，將會設有紀念花園。

綠色殯葬2024年10月的使用率創新高。（環境及生態局網站相片相片）

謝展寰又提及食環署近年努力提高殯葬服務質素，為市民提供人性化及貼心的服務。例如22年開設香港首個未滿24周離世胎兒的火化設施「永愛堂」，為以往未能使用一般殯葬服務的流產胎提供服務。

另外，署方今年4月起，推出紙撒灰器和惜別花袋，可寫下對先人的思念及祝福，又設有木彫藝術品「渡船」，船身有標註不同的撒灰地點信箱，讓家屬投遞心意信箋，由食環署代為火化。

除了提供殯儀服務，謝展寰表示，「生、老、病、死」是人生必經的階段，鼓勵市民提早為自己的生命做好規劃。食環署最近推出「身後事安排」專題網站，市民可以了解各種後事安排的資訊。署方亦推出 「人生學堂」推廣活動，從不同角度進行公眾教育和推廣，例如如何做好生前身後規劃、在居處離世和喪親者支援等。