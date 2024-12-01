今日新聞8分鐘｜大澳擱淺鯨傷重不治｜｢泳壇女神｣泳照被批擦邊

北大嶼山公路的士疑輾沙石 「自炒」撞壆翻側 兩人受傷送院

北大嶼山公路發生車禍。昨晚（30日）11時許，一輛載客的士沿北大嶼山公路往東涌方向行駛，途經香港奧運徑對開時，懷疑失控「自炒」撞向右邊分隔石壆，繼而翻側，49歲陳姓男司機和22歲林姓男乘客分別頸部和口鼻受傷，在場接受治理，隨後由救護車送院接受進一步治療。

黑幫「大耳窿」集團年息150厘向外傭放數 警拘47人最細13歲

繼日前警方搗破專向外傭落手的高利貸集團後，警方周日至昨日（24至28日）展開代號「獵槍」的反違法放債及非法收債行動，破獲營運3年、由黑社會操縱的「大耳窿」集團，揭發有人在社交媒體及通訊軟件向外傭招手，以快速批核、簡單便捷作招徠，先扣起四分一「行政費」，以年息150厘的放數，更會扣押外傭護照、僱傭合約副本與其他個人資料作保證，直至外傭還清款項。如無力償還，集團會淋紅油、放火等，滋擾外傭及其僱主家庭。

長洲教堂路多人互毆掟單車雜物 一傷者昏迷送院 警到場拘7男

網上流傳一段影片，攝於昨晚10時許，有長洲居民拍到有逾20人在教堂路叫囂對罵，繼而動武互相打鬥。片段中疑有兩幫人互毆，開始時雙方推撞對罵，粗口橫飛「Ｘ你老母」，期間有人動武，湧上前打鬥，並起飛腳、掟單車及其他雜物攻擊對方，多人受傷倒地並在地上纏鬥，片段到此結束。另有圖片顯示地面遺下血迹。

女子攜60隻外來物種闖關 羅湖口岸斷正 放入食物包裝盒偽裝

近日，一名女子攜帶60隻活體黃額絲雀，經羅湖口岸入境內地時被查。據了解，黃額絲雀屬於外來物種。

大澳鯨魚擱淺傷重不治 吊臂車運鯨屍赴漁護署海岸公園管理站解剖

懷疑朗氏印太喙鯨昨晚（11月30日）在大澳南面石仔埗街對開水域擱淺，漁護署及香港海洋公園保育基金人員到場為鯨魚進行麻醉診斷，可惜鯨魚過於虛弱，最終不治。鯨屍今日（12月1日）凌晨時份由躉船接到大欖水警基地，安置至中午時份，有吊臂車前往水警基地將鯨屍運走。

錦田繞道私家車撞牛 肇事後不顧而去 牛隻受傷一度倒地

網上流傳一條「車cam」影片，長約一分鐘，相信現場是錦田繞道近錦泰道往四季名園方向，有一隻牛在現場燈位位置橫過馬路，一輛私家車駛至懷疑收掣不及，左邊車頭撞向牛身，零件散落地上，私家車揚長而去，牛隻被撞後一度倒在地上，隨後負傷緩緩站起，影片便結束。

中國｢泳壇女神｣名將劉湘被指擦邊 回懟游泳不穿泳衣難道穿棉褲？

內媒《大象新聞》報道，中國游泳運動員劉湘因為穿泳衣的照片被網民指打「色情擦邊球」，劉湘11月30日回應稱，拍影片只是在記錄生活，自己是游泳運動員：游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？

陸生團今訪台北故宮博物院 球迷喊話馬龍「不要退休」

大陸高校師生赴台訪問團繼續在台灣的行程，周六（30日）來到台北故宮博物院。而大批熱情的台灣球迷更是一大早親臨現場，向奧運金牌得主、中國乒乓男隊隊長馬龍喊話「不要退休」。

一簽多行｜深圳居民今早即辦證來港一日遊：去太古廣場看聖誕佈置

深圳居民「一簽多行」來港個人遊簽注今日（1日）恢復，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，早上約10時半後有深圳居民透過自助簽注機辦理一簽多行的申請。