九龍城區無人機表演｜拼湊九龍城寨等圖案　居民早2小時到搵靚位

為響應「18區日夜都繽紛」活動，九龍城區議會今晚（1日）7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演。有土瓜灣居民下午5時已到場排隊，認為無人機表演含啟德機場等圖案，具土瓜灣特色，相信能吸引該區居民出來觀賞。



九龍城區議會12月1日7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演，其中第五幕展示香港啟德機場。（盧翊銘攝）

九龍城區議會今晚舉行無人機表演，將會以無人機拼出九龍城寨、宋王臺、啟德機場、啟德體育園及熊貓圖案等。記者6時到觀看場地土瓜灣海心公園，見到約50人排隊等待入場。

九龍城12月1日舉行日夜都繽紛活動。（大會提供）

攝影發燒友帶兩部相機四支鏡頭到場拍攝

土瓜灣街坊黃先生約5時到場排隊，等了約半小時後拿到入場票。他認為是次表演含啟德體育園、啟德機場等圖案，具土瓜灣區特色，相信可吸引區內居民夜晚出來觀賞。他十分喜歡無人機，對上一次為國慶節無人機表演，他亦有到西九海旁觀賞，無奈上次因事出現故障而取消，惟他相信政府經上次經驗，已經改善無人機技術，有信心今次表演可順利舉行。

另一土瓜灣街坊、攝影發燒友伍先生，今日特意帶備兩支相機腳架、兩部相機及四支不同焦距的鏡頭到場。「唔知佢表演範圍有幾廣，唔同範圍要用唔同鏡㗎嘛。」他表示，這次是他首次觀看無人機表演，感到十分新奇。

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