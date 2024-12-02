大熊貓安安可可｜今搶先現身見傳媒 安安不停食竹葉可可亮相一會
撰文：洪戩昊
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中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，已完成檢疫隔離及適應期。政府及海洋公園將於本周六（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布命名建議結果。翌日星期日（8日）便會正式與公眾見面，入海洋公園即有得看。
園方今日（2日）首度安排安安和可可「見傳媒」，先學好習慣面對鏡頭及「與記者打交道」。《香港01》將直播「記者會」。
海洋公園安排傳媒率先參觀安安及可可在大熊貓館生活，兩隻熊貓今日(2日)早上10 時許亮相，首先出場的是安安，雖然園方形容他活潑好動，但出場初時，較為安靜，大約五分鐘後，才開始在場內活動，之後牠便躺下來吃竹葉，手口並用吃過不停，食相「豪邁」。
至於善於攀爬、十足「小公主」的雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。
可可出現約20分鐘左右，即返回內場，而安安一隻大熊貓不斷在場內吃個不停，安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。
▼大熊貓「安安」百態▼
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▼大熊貓「可可」百態▼
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文化體育及旅遊局11月底表示，兩隻大熊貓9月26日抵港後，已於10月25日完成檢疫隔離，適應新棲息地狀態良好。海洋公園近日安排不同人士，包括海洋公園贊助人和贊助機構、其他合作夥伴、教育界人士和學生、基層家庭等，以小規模形式探訪兩隻大熊貓，同時讓牠們適應參觀者到訪其居所。
由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，市民對兩項比賽反應十分熱烈，而上述兩項比賽結果將於周六 「大熊貓亮相儀式」一併公布。
▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼
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▼安安、可可成長照片▼
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▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼
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▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼
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