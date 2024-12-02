熊貓經濟．直播｜2500隻熊貓雕塑抵港　佘詩曼古天樂停機坪迎接

本港「熊貓經濟」即將啟動，創意品牌AllRightsReserved（ARR）12月舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑今日「空運」抵港，大會安排藝人古天樂及佘詩曼由國泰航機的樓梯下到停機坪，迎接這批雕塑。其後更安排一隻熊貓打扮的吉祥物出席開幕禮。

今次更比10年前的同類展覽多900隻，並且特別加插本港四大兩小熊貓雕塑——即盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬，以及安安和可可。



2,500隻大熊貓雕塑本月內將在四個地方輪流展出，供公眾免費觀看及打卡。



主辦單位ARR創辦人SK表示，之所以舉辦這個展覽，是因爲ARR成立20周年，適逢香港有了新的熊貓，因此選擇熊貓作爲展覽主題。他又表示，大部分熊貓雕塑，之後都會在網上進行慈善拍賣，讓公眾公開競投，而拍賣所得的金額扣除成本後，將會全數捐給海洋公園。至於拍賣詳情，之後會公佈。

今日的開幕禮，由古天樂和佘詩曼作爲開幕嘉賓。大會亦專為他們打造了兩個大熊貓雕塑，古天樂的熊貓雕塑造型是電影《九龍城寨之圍城》龍捲風角色，佘詩曼的則是《新聞女王》Man姐。古天樂表示，今日見到2000多隻熊貓雕塑，覺得十分過癮。他指，香港飼養的大熊貓是全球出名的長壽，證明香港的熊貓保育做得很好。佘詩曼亦認爲熊貓雕塑十分可愛。

主辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將展示八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，於12月2日在香港國際機場禁區內停機坪上舉行「抵港」儀式。（ARR提供圖片）

8款全新設計的大熊貓造型

中央贈港的新一對雄性大熊貓「安安」及雌性大熊貓「可可」將於下周日（8日）與公眾見面，而大熊貓盈盈及樂樂所生的龍鳳胎寶寶「家姐」及「細佬」也料在明年農曆新年前後出來，熊貓熱潮即將爆發。

ARR繼去年舉辦橡皮鴨展及今年舉辦多啦A夢展後，今日公布在12月舉行《PANDA GO！香港遊》，以八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，它們今日「抵港」，ARR會在香港國際機場禁區內停機坪舉行「歡迎儀式」。日竹

▼參考香港6隻大熊貓的6款《熊貓香港親友會》角色▼



12月依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出

由12月7及8日一連三個星期六及星期日，以及12月25和26日聖誕節假期，它們將依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出，供公眾免費參觀打卡，讓市民、旅客一同沉浸在融合藝術、展覽及旅遊的慶典氛圍。

ARR表示，希望透過此主題展覽，凝聚一眾熊貓、藝術愛好者，並把熊貓文化發酵到全城每一個角落；同時拉近展區與市民的距離，將藝術融入日常生活，讓更多人關注大熊貓保育。

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月7日起在四個地方巡迴展出，最多可達2,500隻。（ARR提供圖片）

6隻熊貓擬人化設計成香港熊貓家族IP

市民在觀看云云的大熊貓時，記得要特別細心留意，因為當中夾雜了六隻特別令港人有親切感的大熊貓雕塑，它們為盈盈、樂樂和龍鳳胎家姐和細佬，以及新來的成員安安和可可，是根據牠們的外型特徵及性格，融入擬人化設計，配以香港地道特色的生活及文化特色，把香港熊貓家族的特色融入至各個社區，打造成為獨一無二、香港專屬的IP (Intellectual Property，知識產權)。

▼6款《熊貓香港親友會》角色造型▼



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設計《熊貓香港親友會》IP名稱開放使用

ARR亦為香港的熊貓活動，設計出《熊貓香港親友會》（Panda Friends & Family Hong Kong, PFF HK) 名稱，以推動更好及集中發展熊貓經濟，冀猶如日本熊本熊（日語：くまモン，英語：Kumamon）般深入民心及廣乏應用。

ARR十年前已策劃1600熊貓香港展覽

ARR早於2014年已策劃了《1600熊貓香港遊．創意Ｘ保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出，亦開創了於地標連環快閃現身的全新展覽模式。

十年過後，野生大熊貓從1,600隻增至約1,900隻，另有600多隻圈養，總數超過2,500隻，故今次展出比10年前多出900隻，而當年展覽只計野生大熊貓數目。

▼2014年「1600熊貓遊香港 • 創意X保育展」▼



▼全球多個城市熊貓巡迴展▼



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▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



+ 3

▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼

