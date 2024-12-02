一簽多行｜首日見成效　6口岸錄7.7萬內地客　較11月首周日多37%

「一簽多行」簽注昨日（1日）恢復，訪港內地客明顯上升。周日訪港內地客達10.9萬人次，為過去5個周日中最高。單計與深圳相連的6個陸路關口，錄得超過7.7萬內地訪客入境，明顯較過去5個周末約5、6萬人次多。昨日數字較上個周日增加17%，更較11月首個周日增加37.4%，反映「一簽多行」初見成效。



「一簽多行」復辦首日（1日），上水新財街一帶中午人流不多。（梁鵬威攝）

根據入境處數據，恢復「一簽多行」首日，錄得10.9萬內地訪客到港，較過去5星期的周日多，更是近期首次錄得超過10萬名內地客訪港的周日。其中11月的首個周日有約8.2萬名內地訪客，相較之下12月首個周日人次高32.6%。

單計深圳居民主要使用的6個陸路關口，則錄得超過7.7萬名內地訪客，較過去5星期的周日所錄的5萬至6萬多。數字亦較上個周日、即11月24日的6.6萬人次多17%。與上月首個周日比較，即11月3日所錄得的5.6萬人次，增加37.4%。

最多內地人過關的並非港人常用的羅湖口岸，而是落馬洲支線、即福田口岸，昨日錄得超過2.3萬人次。深圳灣口岸排第二，接近2.1萬人次。至於羅湖口岸則有16.7萬人次，香園圍口岸亦有1.3萬人次。

深圳今（1日）恢復「一簽多行」來港個人遊簽注，在深圳羅湖區的羅湖行政服務中心，有居民到場辦理簽注。（資料圖片/林遠航攝）

餐飲聯業協會會長黃家和今日表示，重推「一簽多行」首日生意額較以往周末高10%，預計重推簽證後，人流大增可彌補內地遊客疲弱的消費力。