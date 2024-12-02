粉嶺高球場收回建屋　指政府繞過公眾諮詢　球會司法覆核勝訴

政府收回粉嶺哥爾夫球場並計劃用當中9.5公頃地興建公屋，香港哥爾夫球會質疑環保署在土拓署提交環評報告的補充資料，當中雖有多項緩解新措施，但未設公眾查閱期，認為環保署批准的決定存在不公，早前提出司法覆核。高等法院今午（2日）下裁決，裁定球會勝訴。



法官高浩文判辭指，球會提出的4項論點中，首兩個論點，即署長未有就補充資料作公眾諮詢，及未有考慮球會就環評報告的建議，兩項論點均勝訴，另就球會指環評報告錯處多，及新提出的條件未有諮詢的爭議等論點，則部份勝訴。由於球會的部份爭議挑戰成功，故裁定球會覆核成功，故球會有權要求取消署方的決定。然而，球會亦有提過或可尋求其他補救的方法，故法官想聽取進一步的陳詞再下決定。



申請方為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署則被列作有利害關係方。

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。(歐嘉樂攝)

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。(歐嘉樂攝)

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。(歐嘉樂攝)

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。(歐嘉樂攝)

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以西部份，政府暫未有計劃收回，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。(歐嘉樂攝)

土拓署環評報告多處出錯

土拓署於2022年5月提交粉嶺高球場用地發展的環評報告，環保署同年5至6月間開放報告予公眾查閱，同年8月環諮會要求土拓署補交資料。球會隨後聘請專家顧問撰寫報告，反駁土拓署的環評報告多處出錯，但環保署未有考慮，亦未有就補交資料設公眾查閱期，隨後有條件批出環評報告。

球會指環評報告錯漏百出

代表球會的律師早前陳詞指，按法例規定，報告需符合技術備忘錄和研究概要要求，但環評報告錯漏百出，例如報告指場內有38種飛蛾，但球會指該處應有最少729種飛蛾；另球會指球場內有80棵潛在古樹名木，環評報告卻指場內樹木不合註冊為古樹名木；球會所聘專家發現有15種蝙蝠，土拓署卻只發現1種，認為報告不符要求。

土拓署交附加資料後未再作諮詢

此外，環保署需就環評報告諮詢公眾意見，土拓署提交報告後，再按要求加附加資料，包括水文影響的分析，亦有提出緩解措施，如制定樹木賠償計劃等。但環保署未有就附加資料諮詢公眾意見，認為其做法是繞過公眾諮詢。

環保署認為只屬程序上投訴

環保署的律師指，球會投訴環保署沒就土拓署的補交資料設公眾查閱期，這只屬程序上投訴，環保署已曾就環評報告展開諮詢期，問題是署方收到新資料時應該如何處理。《環評條例》已列出程序作為衡量標準，只需考慮環評報告是否符合法例要求，毋須理會政府最終如何發展用地。

官認為補充資料有機會成為環評報告的一部份

法官認為土拓署提供的補充資料，有機會成環評報告的一部份，以程序的公平和完整性而言，並非只靠環保署去決定，故認為球會指出有關資料應公開讓公眾諮詢這個論點成立。此外，補充資料涉及8個不同範疇，雖然政府強調他們有法定期限需完成，但法官認為不能因而而犧牲公平和合理性，故認為球會的回應亦應被考慮。

案件編號：HCAL1258/2023