大澳喙鯨｜漁署還原死前時間線 帆布袋阻進食偏瘦 摩擦海床流血

一條喙鯨在上周六（30日）晚上在大澳擱淺後傷重不治。漁護署助理署長(漁業及海洋護理)朱振華今日（2日）交代由發現鯨魚，到牠擱淺、注射麻醉針後死亡的時間線。

署方相信鯨魚與海床摩擦而流血，死因是由於消化系統被商業及工業用帆布袋堵塞，長期阻礙進食及消化，導致體型較瘦。部分專家認為亡鯨是世上非常罕見的朗氏印太喙鯨，署方指仍需數月化驗組織確認，但相信是屬於喙鯨。

紅磡家維邨外牆石屎剝落砸中兩父子 雙雙受傷送院治理

今日（2日）上午10時50分，紅磡家維邨懷疑有石屎從外牆剝落，砸中2名男子。救援人員接報到場，2名男子分別頭、肩頭；及手受傷，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。涉事石屎面積約30厘米乘50厘米，警方正調查事故成因。房協回覆《香港01》查詢表示，已即時安排承辦商檢查及維修有關位置，以確保安全。

銅鑼灣伊利莎伯大廈婦人爬棚架追薪 消防一度開氣墊戒備

銅鑼灣一名婦人爬棚架追薪，消防開氣墊戒備。今日（2日）上午9時49分，警方接報有人在伊利莎伯大廈爬棚架，涉及勞資糾紛。事主於上午10時40分返回安全位置。

飛鵝山人豬大戰．有片｜野豬搶女子背囊 友人陡坡​打豬奪回惹罵

飛鵝山野豬搶背囊，男子衝落山坡「人豬大戰」！社交平台Threads瘋傳短片，據悉一名女子於飛鵝山欣賞日落期間，遇上一隻野豬「打劫」搶走背囊，同行男性友人竟冒險衝落山坡，更一度持硬物對野豬又扑又打，雖成功奪回背囊，但過程既驚險又粗暴，惹來其他行山人士喝罵。有網民慨嘆，「攞返野就快啲走啦！仲打野豬！」

車cam直擊｜牛頭角的士衝燈尾 撞低兩衝燈過路男 網：兩邊都錯

牛頭角發生的士撞途人交通意外。昨（12月2日）傍晚5時許，一輛的士在偉業街與順業街交界一個行人過路處，撞低兩名正橫過馬路的男子，兩名男途人倒地受傷送院。車禍一刻車cam片段在網上流傳，可見的士在黃燈「衝燈尾」後收掣不及，撞倒兩名途人；惟該兩名途人過馬路時，亦涉嫌衝「紅公仔」。有網民指，「兩邊都有錯！」

大熊貓安安可可｜現身見傳媒 安安豪邁食竹 可可賣萌

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，已完成檢疫隔離及適應期。政府及海洋公園將於本周六（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布命名建議結果。翌日星期日（8日）便會正式與公眾見面，入海洋公園即有得看。

園方今日（2日）首度安排安安和可可「見傳媒」，先學好習慣面對鏡頭及「與記者打交道」。《香港01》讀者可重温「記者會」情況。

拜登宣布就兒子亨特的定罪作特赦 特朗普：濫用職權和誤判

白宮12月1日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）已正式簽署了兒子亨特（Hunter Biden）的赦免書。亨特此前在非法擁槍案及稅務案中遭判罪成，將分別於12月12日、16日宣判刑罰。候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在旗下社交平台Truth Social回應指，指拜登的特赦決定是「濫用職權和誤判」，同時還質問特赦是否也應包括1 月 6 日國會山莊騷亂而被監禁的人。

欠人手｜杏花邨雞蛋仔店平安夜除夕等10日停業 負責人：培訓需時

雞蛋仔店「BB雞蛋仔」位於杏花邨百佳Fusion超級市場內的分店，近日擺出告示，稱因人手不足，在12月內，有三分一日子不開舖，包括平安夜及除夕夜等。店舖負責人蕭小姐表示，近期剛好有員工離職，加上許多員工在「重要日子」放假，導致有此情況出現。

HK Express｜UO行刑架不再？ 今推新量度架 設計由直變橫防卡住

香港快運（HK Express）早前更改行李政策，乘客若須使用行李架，則須購買「隨心飛」或「經濟飛」，並須嚴格跟從其尺寸及重量規格。不少乘客投訴快運的行李尺寸量度架過窄，且只能打直放入，但因大部分行李箱設計側面均有固定用的小腳架，故即使符合快運上機行李要求，也會因未能放入量度架無法上機，該量度架甚至被戲稱為「行刑架」。

香港快運今（2日）宣布今日中午起，會全面革新行李尺寸量度架，由原來打直設計改為打橫，即可避免因行李箱小腳架或拉手等設計，致無法放入架中，或因行李箱設計被卡住，但手提行李的尺寸及重量限額維持不變。

陳茂波﹕本財年財赤料逾千億元 原來預期481億元

財政司司長陳茂波今早出席立法會財經事務委員會上指出，預料本財政年度赤字約1,000億元，多於原先估計。他表示在經濟環境較差時，需要更大力度支持市民和企業，難免會出現赤字，但絕對有信心政府財政在未來三﹑數年後恢復收支平衡。

他指，與評級機構溝通過，對方亦支持政府的做法，不急於在1至2年內收支平衡，否則對社會的震盪較大，認為按目前財政儲備能力，以過渡形式進行財政整合會較為合適。

澳門輕軌橫琴線今通車 首班車下午開出全程2分鐘 兩卡車滿座

澳門輕軌橫琴線今日（2日）正式通車，全線共有兩站，包括氹仔蓮花站和橫琴站兩個車站，車程約2分鐘，班次約6分鐘一班，為進出橫琴口岸市民提供多一個路徑。橫琴線首班車今日下午1時許在蓮花站開出，路經十字門水道的河底隧道到達橫琴口岸，約30多市民今日中午排隊試搭首班車，兩節車廂滿座。