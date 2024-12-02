粉嶺高球場覆核成功 | 哥球會對結果表示歡迎：球場無可替代

政府收回粉嶺哥爾夫球場，並計劃用當中部分地方興建公屋。香港哥爾夫球會質疑環保署的環評報告存在不公，提出司法覆核。高等法院今午（2日）下裁決，裁定球會勝訴。球會對該裁決表示歡迎，並重申粉嶺球場是無可替代的體育設施，對促進盛事經濟至關重要。



香港哥爾夫球會就環評報告存在不公提出司法覆核勝訴。(資料圖片/歐嘉樂攝)

政府原計劃收回粉嶺哥爾夫球場後，利用當中9.5公頃地興建公屋，哥球會質疑環保署在土拓署提交環評報告的補充資料，當中雖有多項緩解新措施，但未設公眾查閱期，認為環保署批准的決定存在不公，提出司法覆核。

哥球會對高院裁決表示歡迎。球會指，粉嶺球場是一個享譽國際之世界級高爾夫球場，亦有重大生態及文化價值。其「舊球場」的三個國際級錦標賽球場，都是粉嶺球場不可或缺的一部分。

球會續指，粉嶺球場是香港重要且無可替代的體育設施，對吸引大型國際高球賽事至關重要。如明年的LIV Golf、第15屆全國運動會高爾夫球賽事、國際都會錦標賽（中國巡迴賽系列）和領展香港高爾夫球公開賽均會在港舉行。這些體育盛事對推動香港體育旅遊及體育產業化發展有着關鍵作用。球會指，未來會善用球場，繼續配合政府政策，以體塑旅，並促進盛事經濟。