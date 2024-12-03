公司得2人卻訛稱有10人　公司董事認騙特惠貸款380萬　囚38個月

汽車公司董事兼股東，4年前以虛報公司聘用約10人，實質只有2人，從而騙取渣打銀行批出「百分百擔保特惠貸款」逾380萬元，從而被廉政公署拘控。被告早前承認欺詐罪，案件今日（3日）於區域法院判刑，法官謝沈智慧指被告有周長的計劃，他聲稱有為公司職員供強積金以騙取貸款，指被告面臨刑罰屬咎由自取。由於被告在審訊期間認罪，只獲15%的刑期扣減折扣，被判囚38個月。



被告馮錦輝（44歲）為龍運汽車大中華有限公司唯一董事兼股東，承認一項欺詐罪。

被告馮錦輝在區域法院承認控罪，被判囚38個月。

申請期內8名員工受僱少於60天

案情指，被告於2020年8月，以龍運汽車主要擔保人的身份，向渣打銀行申請「百分百擔保特惠貸款」的中小企業分期貸款，同月底渣打銀行批出貸款，金額達3,806,400港元。被告在提交申請文件時，提交了兩份宏利人壽保險(國際)有限公司的強積金付款結算書，當時結算書上顯示公司有10名員工，但根據涉案公司於較早時向宏利提交的僱員參加表格，只有兩名僱員於2019年簽署，其餘八名員工表格申請貸款前兩天才簽署。而表格上的10名員工中，有8人的僱用期少於60日，並於同月底終止受僱。

離職後仍然提交參加表格

控方指出公司在員工離職後仍然為其提交參加表格並不合理，因此相關資料必然是虛構，相信被告是希望以此提高貸款額度。

有散工稱每月薪酬達8至9萬

此外，僱員李樂恒被申報於2020年7月份的薪金為9.1萬，但李聲稱他是2020年5月被介紹到龍運汽車，以散工模式工作約2至3個月，在此其間的收入為8至9萬元，他亦透露知道龍運汽車大約有2至3名員工。

官斥被告向銀行職員提供手續費涉貪污成分

法官謝沈智慧判刑時指出，被告向銀行職員提供「手續費」，令其在此期間毋須向銀行歸還本金，此舉涉及貪污成份。她又指出被告向銀行提供虛假文件及帳目，為本案的主腦。她認為被告有周長的計劃，因為他聲稱有為公司職員供強積金以騙取貸款，惟他其後卻稱與職員從未見面，如非被揭發犯案，其犯案行為並不會停止，因此被告面臨刑罰實屬咎由自取。

案件編號：DCCC 826/2023