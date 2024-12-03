第17屆外交知識競賽將接受報名　主題為「感知外交　融通世界」

第十七屆「香港杯」外交知識競賽即將接受報名，今屆將以「感知外交 融通世界」為主題，外交部駐港公署歡迎全港中小學積極踴躍報名參賽。公署周一（2日）舉行啟動儀式暨第十六屆競賽參訪節目啟播禮，外交部駐港公署副特派員李永勝表示，「大家可以通過該節目共同領略到國家高質量發展最新成就，進一步增強民族自豪感和自信心。」。



（左起)廣播處長張國財、教育局副秘書長陳慕顏、外交部駐港公署副特派員李永勝、香港明天更好基金行政總裁鄧淑德及賽馬會公司事務執行總監譚志源為啟播禮主禮。（周令知攝）

外交部駐港公署副特派員李永勝、政府教育局副秘書長陳慕顏、香港明天更好基金行政總裁鄧淑德、香港電台廣播處長張國財以及競賽特別讚助方香港賽馬會公司事務執行總監譚志源周一出席，並為儀式主禮。

外交部駐港公署副特派員李永勝表示，「香港杯」外交知識競賽已成為香港青少年了解國家外交和國情知識的重要平台。（周令知攝）

李永勝副特派員在致辭中表示，「香港杯」外交知識競賽已成為香港青少年了解國家外交和國情知識的重要平台。

他表示，今年7月，第十六屆競賽優勝師生代表參訪北京和甘肅，在香港電台大力支持下，參訪電視節目已完成，「大家可以通過該節目共同領略到國家高質量發展最新成就，進一步增強民族自豪感和自信心。」

李永勝續指，第十七屆競賽將以「感知外交 融通世界」為主題，鼓勵香港青少年進一步了解中國特色大國外交，深入思考香港青年如何為國家外交做出更多貢獻。

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第十六屆競賽參訪節目將於本周四（5日）晚8時起，一連三周在港台電視31播出。

第十七屆競賽即將開啟報名，歡迎全港中小學積極踴躍報名參賽。