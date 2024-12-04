韓國戒嚴｜港旅客出發得悉表詫異　憂抵步後安全「唯有盡量小心」

韓國總統尹錫悅於周二（12月3日）晚突然宣布緊急戒嚴，禁止一切政治活動，同時表示將最大程度保障普通民眾的日常生活。本港赴韓航機於晚上如常起飛，有本港旅客於機場等出發時仍未得悉戒嚴消息，經媒體告知後略感詫異，但稱不會過於憂心。但也有非隨團的本港旅客直言，非常憂慮在當地安全，或考慮更改行程。



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在尹錫悅發布戒嚴令後，本港機場於赴韓班機未受影響，包括大韓航空在內的航空公司，如常辦理登機手續。當中有不少韓裔旅客，亦有部分赴港旅遊的港人，準備搭乘深夜及周三（4日）凌晨航班。

圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴令後，隨團赴韓的本港旅客張先生，抵達本港機場時才得知消息，但稱暫時不太過擔心。（林振華攝）

隨團港客指行程集中在日間 料影響不大

其中一名隨旅行團赴韓的姓張旅客，搭乘周三（4日）凌晨2時20分的韓國德威航空公司班機。他受訪時稱未知戒嚴消息，領隊也暫未告知，反問記者：「咩戒嚴令？」在獲知內容後，他表現略為詫異，但指韓國經常有民眾示威，對當地情況不太擔心，又指觀光行程料集中在日間，料戒嚴令影響不大。他又稱，會向領隊了解情況。

圖為2024年12月3日，韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴令後，本港旅客梁小姐（右）與友人出發赴韓，直言擔心抵步後安全。（林振華攝）

兩人自由行忐忑 準備隨時更改行程

另與女友人自行赴韓的梁小姐，預定搭乘真航空於凌晨2時30分出發的班機。她表示，此行赴韓旅遊6天，她與友人到達本港機場時，已獲知韓國剛實施戒嚴，但稱當前掌理的訊息不多，未知當地實際情況，心情忐忑不安。

梁小姐直言，非常憂慮抵步後安全，家人也表示擔心。她不太擔心會否因局勢變化而無機返港問題，目前最怕市面情況混亂，會影響原定行程。她表示，只能盡量小心，避開示威人潮、盡量到安全的地方，必要時會更改行程，也會減少晚上外出。