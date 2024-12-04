飛機上有賊｜首10月錄169宗失竊7年新高　總值約432萬　航線一覽

疫後航空業陸續重回正軌，「機艙老鼠」案件也有上升趨勢，保安局局長鄧炳強今日（4日）回覆立法會議員黃英豪提問稱，今年1月至10月飛往香港的航班上發生169宗失竊案件，約70%為東南亞抵港短程航線，出發地點主要為馬來西亞、泰國、印度及越南等地，約20%為由杜拜、土耳其及多哈這三個中東地區出發航線，7%為由中日韓出發航班，餘下3%則由美加、澳洲及瑞士出發。

鄧炳強指，相關案件中，被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬元。



為進一步打擊機艙盜竊，除在機場合適地點放置宣傳單張，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，呼籲它們積極於航班上廣播警方宣傳短片及放置小冊子於登機手續櫃枱，將防盜信息傳達至旅客。（資料圖片）

過去7年飛往香港航班上發生失竊案件數字

年份/宗數

．2018年/103

．2019年/147

．2020年/10

．2021年/0

．2022年/3

．2023年/92

．2024年一月至十月/169



70%涉馬來西亞、泰國、印度及越南等地抵港短程航線

鄧炳強今日指，就今年頭十個月飛往香港航班上發生的169宗失竊案件而言，約70%為由東南亞抵港的短程航線，出發地點主要包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地，約20%為由杜拜、土耳其及多哈這三個中東地區出發的航線，7%為由中日韓出發的航班，餘下的3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬元。

4名中國籍「機艙老鼠」被捕 2人因證據不足或證人不願回港作供撤控

同期，共有四名中國籍人士因涉嫌於航班上盜竊被拘捕，當中，一名被捕人士正還押候審、一名被捕人士正保釋候查，餘下兩宗案件因證據不足或證人不願回港出庭作供，經諮詢律政司意見後已撤銷控罪。

鄧炳強指，在今年1月至10月期間，警方就飛機盜竊及預防罪案等議題舉行合共38場講座，一共向38間航空公司共937位機場持份者，講解罪案趨勢及常見犯案手法，以提高航空公司前線員工的警覺性及防罪意識，及早預防罪案發生。

鄧炳強指，為進一步打擊機艙盜竊，除在機場合適地點放置宣傳單張，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，呼籲它們積極於航班上廣播警方宣傳短片及放置小冊子於登機手續櫃枱，將防盜信息傳達至旅客。

▼8月25日凌晨0時49分 HKExpress機艙老鼠被捕▼

