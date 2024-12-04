呂志和設靈｜港澳辦發唁電讚愛國愛港 中央統戰部沉痛哀悼
撰文：吳美松
出版：更新：
嘉華國際集團及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和上月初辭世，享年95歲（1929-2024），今日（4日）下午在北角香港殯儀館設靈。不少政界人士、商界人物都到場弔唁，國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦等都發出唁電，讚揚呂志和「愛國愛港」，為香港貢獻良多。特首李家超在唁文指，呂志和一生竭誠造福社會，「殊堪婉惜」。
+2
呂志和上月7日安詳辭世，享年95歲。呂志和1960年代涉足地產發展，1980年代開始拓展酒店業務，1990年代初將業務拓展至中國內地；他在2002年更投得澳門娛樂牌照成為六個博彩營運商之一，建立集渡假、消閒、購物、商貿會議及娛樂於一身之旅遊事業。
據訃聞顯示，其治喪委員會委員囊括港、澳政界重量級人士，榮譽主任為香港、澳門的三位前特首，董建華、何厚鏵與梁振英。至於現任香港特首李家超、澳門特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄及澳門中聯辦主任鄭新聰則出任主任。
嘉華國際及銀河娛樂主席呂志和上周四離世 享年95歲呂志和博士捐2.5億予上海交通大學 打造呂志和科學園【呂志和獎】被問及近日局勢 呂志和：希望大家歡喜【呂志和獎】跳出局限 目光放遠 程珍細訴與呂獎一同成長之路冀為世界播和諧善美種子 呂志和談呂志和獎：要有生命力