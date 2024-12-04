今日新聞8分鐘｜戒嚴軍人向巿民鞠躬道歉｜行山遭蜜蜂螫一男死亡

沙田政府合署七人車被寫「收下把口」 警列刑毀調查

沙田政府合署停車場內一輛七人車被人刑事毀壞。今日（4日）上午7時22分，姓梁（34歲）車主報案，指其停泊在上禾輋路沙田政府合署的私家車遭破壞。

駕3地牌保時捷與控煙辦臥底交收私煙電子煙 兩男九龍灣斷正被捕

衛生署控煙酒辦公室聯同警方，今晚（3日）在九龍灣偵破一宗非法售賣私煙及電子煙案件，兩名男子駕駛一輛掛有香港、澳門與內地車牌的保時捷到場，與假扮為買家的控煙辦人員交收香煙時，當場被埋伏人員拘捕。行動中，檢獲私煙和電子煙各1,200支，總值約6,000元。

韓國戒嚴懶人包｜民主化後首次頒布戒嚴令 一文看清來龍去脈

韓國總統尹錫悅12月3日晚突然宣布戒嚴，引起國際輿論譁然。其實自尹錫悅2022年勝選上任以來，民望一直低迷。而第一夫人金建希屢爆貪腐醜聞，令尹錫悅陷入彈劾危機。今年國會大選，執政的保守派國民力量敗選，造成「朝小野大」的局面，令尹錫悅淪為「跛腳鴨」總統，上星期反對派否決執政黨的財政預算案是壓倒尹錫悅的最後一根稻草，空前的政治壓力迫使他走上戒嚴這一步棋。

對不起！韓國戒嚴軍人向巿民鞠躬道歉片段成熱話｜有片

韓國總統尹錫悅3日晚間向國民發表緊急宣布戒嚴令，國會門外氣氛一度緊張，多名抵達的議員翻牆進入議會進行表決，戒嚴軍人及後破窗而入。在議會表決後，終在6小時後於4日上午解除戒嚴令。韓國媒體YTN報道, 戒嚴結束後，在國會門前的戒嚴軍人被拍到向市民鞠躬致歉，成為熱話。

4日，一段網民在YouTube上載的視頻顯示，「今天，有一名無名戒嚴士兵向前來國會抗議的公民鞠躬並說對不起。」

韓國戒嚴｜韓國旅客憂局勢變提早來港 有當地人感憤怒稱回國抗議

韓國總統尹錫悅昨日（3日）深夜突然宣布實施戒嚴令，一度實施近六小時，最終被國會推翻。事件引發多個團體示威抗議，要求罷免尹錫悅。機場今日往來韓國的航班正常運作，有回國的韓國人表示，昨日起不斷收到親朋消息通知，引述有身處明洞的友人在凌晨後聽到直升機飛過上空。她指，對於戒嚴令感到非常憤怒，稱回國後會加入抗議行動。從韓國來港探親的申先生則指，因擔憂當地局勢，提早安排返港，批評戒嚴令影響韓國的經濟及聲譽。

八仙嶺蜜蜂螫｜3人跑上山檢回一命 男死者獨自跑落山魂斷

大埔八仙嶺今午（12月3日）有4名行山人士遭蜜蜂襲擊，1死1傷；其中63歲男死者，失蹤4小時後始被尋獲，惜由直升機送往東區醫院搶救後不治。

據了解，2男2女事主分別為姓劉男死者（63歲）、姓魏（65歲）男子；姓蔡（58歲）及姓任（54歲）女子。今早9時，一行4人由新浪潭前往犁壁山，途至八仙嶺犁壁山附近時，遭到蜜蜂襲擊。其中3人往山上狂奔逃生，其間任女被螫傷左耳；同一時間，劉男獨自往相反方向跑落山逃命，其後失聯，最終魂斷。

有片｜韶關阿婆街市突後仰摔去 51歲男｢神來一腳｣托住阿婆後腦

《南方日報》報道，11月29日，廣東韶關一名阿婆在街市突然後仰，正當阿婆即將跌倒的時候，路邊的米店老闆突然滑鏟過來，伸出神來一腳托住老人後腦。

車Cam直擊｜九龍塘的士剷上安全島 衝向過路人群 1人被撞飛

今日（4日）中午12時許，九龍塘窩打老道與聯合道發生車禍，一輛的士撞倒一名男途人，傷者被送往伊利沙伯醫院救治，警方正在現場調查意外成因。

車CAM直擊︱文錦渡路吊臂車停路邊車尾突出 小巴直撼嚴重損毀

文錦渡路昨早（3日）綠色專線小巴與吊臂車相撞，造成4人受傷，有網民今日（4日）上載事發一刻的車CAM影片。片段顯示時間為早上9時13分，當時吊臂車正停在文錦渡路旁一個路口，惟車尾突出阻擋部分行車線。涉事專線小巴隨後駛至，疑未有為意及避開吊臂車，左邊車身直撼吊臂車車尾，車頭擋風玻璃盡碎，有碎片飛脫到對面行車線，幸未有擊中其他車輛，影片到此結束。

瓊瑤離世享年86歲 生前最後影片曝光：我將飛向可以起舞的星河

12月4日，台灣知名言情小說作家瓊瑤在淡水家中輕生亡，享年86歲。

今日下午，瓊瑤的秘書在社交平台替她發布生前最後一條影片《當雪花飄落》，向讀者朋友留下最後聲音，「這趟旅程走來辛苦顛簸，且喜也有各種精彩唱和......無論是好是壞是對是錯，那個我…那個我…，始終追尋著日出與日落，相信人間有愛初心如昨，這是我最後的選擇」。