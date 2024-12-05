啟德體育園｜體藝館內部首曝光　主場設三面台　8成座位可移動

啟德體育園室內體藝館周六首次開放，舉行籃球測試賽，園方今日舉行傳媒導賞，體藝館內部設計首次對外曝光。體藝館設主場及副場，主場「競技場」是三面台設計，可容納10,000人，場內8成座位均可移動，座位收起後，場館空間將接近40個羽毛球場的大小，以配合政府全民運動的政策，適時開放予公眾。



啟德體育園室內體藝館周六首次開放，舉行籃球測試賽。(盧翊銘攝)

啟德體育園內的體藝館距離啟德站D出口若4至5分鐘步程，場外設有4個含啟德地區特色的雕像，正門對外則設有兩個大屏幕，顯示當日的節目資訊。正門旁的道路則可看到啟德體育園主場館。

體藝館設有兩個場館：主場館「競技場」及副場館「習藝坊」。啟德體育園有限公司總監（策略發展)鄧竟成指，前者符合包括羽毛球及籃球等8項運動的國際標準，最高可容納10,000人；後者則設有500個座位，可供運動員熱身用。

「競技場」是三面台設計，場館天花板正中間設有屏幕。鄧竟成指，場館8成座位均可移動收起；所有座位都被收起後，場館空間會接近40個羽毛球場的大小，以配合政府全民運動的政策，適時開放予公眾。現場所見，每一段座位的支架下也有輪，每段約有20行，若坐在最高一行，與球場的距離明顯比香港其他體育館遠。