郵輪碼頭｜海洋光譜號抵港　足夠的士載客　有長者對交通指示迷惘

皇家加勒比郵輪海洋光譜號抵港，今日（6日）早上停泊啟德郵輪碼頭，並會在本月及下月以香港為母港展開行程。早上碼頭交通大致暢順，一直有的士到場接載乘客。有內地遊客及港人表示，滿意現場安排，但亦有遊客認為，現場指示對長者較不友善，令長者較為迷惘。



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接載4900名旅客的海洋光譜號今早七時由上海抵達啟德郵輪碼頭。現場所見，不少旅客跟團到港，有導遊帶領他們上車，而自由行旅客大多都可以順利乘搭各交通工具。現場一直有的士到場接載乘客，有的士司機指，今早的士傳呼中心召集的士到碼頭，可獲碼頭營運商提供100元石油氣券。

現場有數十架的士排隊等客，落船的旅客毋須排隊就可以上車。有內地旅客認為碼頭交通方便，有足夠的士載客。亦有旅客坐巴士離開，指職員指示清晰，過程暢順。有的士司機指，的士傳呼中心召集的士到碼頭，可獲碼頭營運商提供100元石油氣券。

港人黃先生日前到上海旅遊，乘搭郵輪抵港。他表示，有留意郵輪碼頭的相關報道，自己為了避開碼頭交通最繁忙的時間，特意在船上多留了一點時間，笑言自己「住得近，唔趕」。他又指，滿意現場安排及指示，認為「冇新聞講到咁差」。

(資料圖片)

上海旅客王小姐與家人到港，打算搭的士到市區觀光，預計留港一日，明日離開。她表示，自己在的士站等了5分鐘，認為現場有足夠的士，滿意等候時間。被問到現場指示是否清晰，她認為「年輕人可以，但老人家可能沒有辦法」，指不少長者都在抵港大廳門外聚集，不知方向。

同樣來自上海的范小姐一行四人同樣留港一日。她們是首次使用啟德郵輪碼頭，認為現場指示清晰，能找到各項交通工具的上車位置。不過范小姐向記者表示，自己要用手機上網搜尋，才知道各項交通工具的目的地。

不過，當大部分旅客上車離開後，仍有的士未有旅客上車，出現車等人的情況。有郵輪碼頭職員向司機表示「冇乜客㗎啦」，其後便接續有的士駛走。