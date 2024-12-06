馬俊文在《維護國家安全法》後未獲提前釋放　求覆核被裁定敗訴

綽號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動分裂國家罪成被判囚5年，馬在囚時行為良好，原定今年3月提早獲釋，惟獲釋前兩日，《維護國家安全法》（23條）正式生效並修改了監獄規則，馬因而服畢餘下一年多的刑期。馬認為不公，早前入稟要求司法覆核，並質疑「23條」有違《人權法》，變相任意拘留，要求推翻懲教署決定，亦是首宗挑戰「23條」的司法覆核案。法官李運騰今（6日）判馬敗訴。



申請人為馬俊文，答辯人為懲教署署長。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動罪被判入獄，出獄前兩天因《國家安全法》剛生效，從而未能提早獲釋。（資料圖片）

出獄前兩天才獲告知需多服刑至少一年

入稟狀指，馬俊文於2024年2月獲告知，他因囚行為良好可於同年3月25日提早獲釋。惟署方於3月23日撤銷決定，馬須繼續服刑至少一年，直至署方的年度覆核。

馬兩天後以書面抗議該決定，同日獲「犯危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」的回覆，指考慮馬俊文在獄中的行為、更生進度等，認為：「沒有任何資料表明，如果對馬先生給予減刑，馬先生不會不利於國家安全。」故不建議把馬的個案轉介相關予委員會作提早釋放考慮。

馬質疑修訂的規則具追溯力

馬質疑，修訂的規則具追溯力，未有考慮其更生因素，預設相關囚犯不可獲減刑，有違反《人權法》。署方作決定前，未有讓馬作辯解，屬程序不公。

馬要求法庭頒令，修訂的規則非「依法規定」，要求推翻署方的決定，並頒令他即時獲釋，馬亦要求署方作出賠償。

案件編號：HCAL379/2024