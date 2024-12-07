中電、港燈、媒氣等4公共事業工會調查　6成僱員冀明年加薪6%以上

由中電、港燈、媒氣公司及電訊盈科四個公共事業工會組成的香港公共事業工會聯合會，今（7日）公布「公共事業僱員2025年加薪調查」結果，超過6成受訪者期望明年加薪6%或以上。



中電。（資料圖片）

香港公共事業工會聯合會屬下有四間企業工會，包括中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會及電訊盈科職工總會，聯合會於10月起進行為期兩星期的問卷調查，收集他們對今年的加薪滿意度，以及明年加薪期望，逾1,800名受訪會員中，超過6成受訪者期望2025年加薪6%或以上。

電訊盈科。（資料圖片）

至於今年加薪情況，48%員工加薪3%或以下，當中去年未獲加薪者佔25%。85%電訊盈科員工過往「零加薪」，屬四企之冠。

近半員工有加人工，平均加幅約3%，當中電訊盈科的加薪幅度較低，亦是最多員工表示不滿薪酬機制。

煤氣公司工會：外勞影響本地員工加薪

香港中華煤氣公司華員職工會指，政府輸入外勞計劃，對本地員工加薪有影響，又稱用工資中位數聘請外勞，會拉低整體薪酬，認為各企應先優化相關機制及培訓，吸納本地人才。

81%受訪員工認為薪酬機制不合理

整體而言，81%受訪員工認為所屬企業薪酬機制不合理，表示對企業歸屬感低至十分低的佔49.5%。其中有87%電訊盈科受訪員工對公司沒有歸屬感。

電訊盈科職工總會指，公司加薪機制混亂，除無特定月份加薪外，加薪機制亦未有涵蓋所有員工。港燈電力投資公司職工會指，新同事起薪點提高，但舊員工薪酬未有相應提升，會造成漣漪效應，對舊員工不公平。

港燈。（資料圖片/廖雁雄攝）

聯合工會：四企業盈利可觀 僱員沒因此受惠

香港公共事業工會聯合會表示，四企盈利可觀，並持續向股東派息，同時各項公共服務收費也大幅加價，但僱員沒有因此受惠，收入不見大幅增長。工會指，如再不提升僱員加薪水平，追回過去多年的加薪滯後，恐怕員工流失會更加嚴重。

工會認為，上市企業過份追求股東利益，長期忽視創造價值的勞動者利益，導致愈來愈多企業員工對前景失去信心，為公共事業人力資源帶來不穩定因素。工會建議，來年公共事業員工年度加薪不少於6%，並根據公司業績派發獎金；亦要求企業優化薪酬機制，及延長退休年齡至65歲，以合理薪酬回應員工付出。