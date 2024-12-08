粉嶺高球場覆核｜哥球會：歡迎裁決　冀場地續為高球設施推動盛事

政府去年收回粉嶺高球場32公頃用地擬興建公屋，香港哥爾夫球會去年7月提出司法覆核，冀推翻環保署的環評報告，高等法院早前判定球會勝訴。香港哥爾夫球會會長郭永亮今（8日）指，球會歡迎高院裁決，建議政府繼續將收回的用地作高爾夫球設施，以推動大型體育盛事，發展體育旅遊。



郭永亮（右二）指，哥球會歡迎高院裁決，指其彰顯高球場文化、生態及歷史價值。（賴卓盈攝）

冀球場推動更多國際賽事 發展香港體育旅遊

香港哥爾夫球會會長郭永亮今回應高院裁決時，重申球會尊重及歡迎該裁決，指其體現了高球場的文化、生態及歷史價值。他強調，香港高爾夫球場是全亞洲歷史最悠久的球場，享負盛名，多個國際級球星亦是球會會員，包括曾是世界排名第一的中國球手馮珊珊等。

就環保署需為環評報告重新諮詢公眾，郭永亮指，球會會與政府各部門保持緊密合作，並相信哥球會與政府目標相同，均希望為香港好，建議政府將收回的32公頃球場繼續用作高爾夫球設施，從而推動更多國際賽事，發展香港體育旅遊。

林希妤指，她的家人現時居於香港，香港對她而言相當重要。（賴卓盈攝）

中國球手林希妤成高球會名譽會員

球會今日亦向2024巴黎奧運銅獎得主、中國球手林希妤，頒發名譽會員。林希妤表示，她以往曾多次到香港參加比賽，在香港有美好回憶。她又指香港高爾夫球場歷史悠久，對於能與哥球會合作感榮幸。

政府近年積極「搶人才」，問及會否考慮移居香港，她表示雖然現時作為球手，需在不同地方居住，但由於家人居住在香港，故香港在她心目中具重要地位，希望能經常回來探訪。