浪琴香港國際賽事6.8萬人入場　羅淑佩：有遊客應承我年年都嚟

2024年浪琴香港國際賽事今日（8日）在沙田馬場舉行，有不少馬迷入場觀賽。新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今日有約6.8萬人入場觀賽，當中不少屬遊客。她又表示「一簽多行」生效後，昨日有14.5萬名內地旅客訪港，較上月日均數字多28.5%，寄語各行業同心合力，做好服務。



2024年浪琴香港國際賽事今日（8日）在沙田馬場舉行，賽事雲集超過50匹來自日本、英國、法國、澳洲及愛爾蘭的頂級佳駟來港與本地一級賽駒同場交鋒，當中包括20多匹一級賽盟主，競逐四項一級賽的桂冠，四場賽事總獎金高達1.26億港元，創歷年新高。

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（蘇煒然攝）

羅淑佩亦有入場視察。她其後見記者表示，今日有約6.8萬人入場觀賽，當中不少屬遊客。她亦曾與來自中東、日本、澳洲、比利時的遊客交流，對方大讚「好開心」，「應承年年都嚟」。

早前前局長楊潤雄曾表示，正研究放寬進入馬場年齡限制，容許未成年人士入場。被問到有關進展，羅淑佩說：「下一步點樣樣呢，我相信有好多方法去做」。她又表示，香港在國際馬壇地位高，賽馬訪港的人士亦並非只因賽事，例如本周香港便舉行國際賽馬論壇，稱高端旅客增長及推廣賽馬會是當局未來重要的工作方向。

談到「一簽多行」，羅淑佩指，昨日（7日）有14.5萬名內地訪港旅客，較11月平均每天訪港旅客數字高28.5%，認為數字令人鼓舞。她期望各業界同心合力、做好服務，「動腦筋」發掘更多新亮點，「吸引旅客唔單止嚟香港打個卡，而係喺香港消下費」。