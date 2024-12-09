詹培忠父子等涉欺詐聯交所等案　3被告全罪成　詹培忠須還柙

前立法會議員詹培忠與兒子詹劍崙等人，涉在配售可換股票據以增加某上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，並疑清洗4,200萬黑錢。詹父子等3人否認控罪，案件今（9日）在區域法院裁決，法官練錦鴻裁定詹培忠父子及涉洗黑錢的女被告，全部罪成，法官取消詹培忠父子等3人的擔保，須還柙至明年1月8日作求情及判刑。



3名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）、王蓓麗（65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所；王被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。

本案原本尚有一名被告馬鐘鴻(48歲，商人)，同樣被控兩項串謀詐罪，及一項洗黑錢罪，他提堂期間已潛逃，法庭已發出通緝令。詹培忠父子曾申請永久中止聆訊，但被駁回。

詹培忠被控兩項串謀欺詐罪。(凌子淇攝)

詹培忠的兒子詹劍崙亦被控串謀欺詐罪。(梁鵬烕攝)

女被告王蓓麗被控洗黑錢罪，准以現金10萬及自簽10萬保釋外出。(梁鵬威攝)

詹答應出售70%股本但只持38%股份

控方案情指，2013年7月，詹培忠向馬透露可以出售亞洲資源有限公司的控制權，並開出「殼價」3.2億。雙方其後達成協議，馬向詹培忠支付2.1億元買得亞洲資源控制權，佔亞洲資源全部股本的70%。惟當時詹培忠及股東吳良好僅持有共38%股份。

詹劍崙同月在董事會提出新股配售，並表示已作出一切查詢，相信沒有事情須向聯交所披露，最終決議獲通過。

亞洲資源有虧蝕且交易量亦不尋常

控方指，詹培忠和吳的股份合計逾30%，馬理應提出全面收購。亞洲資源在2013年虧蝕約1億元，過去數年亦有虧蝕，案發時的股票交易量不尋常。馬在新股配售後安排人購入新股，於8月全數沽出約1.1億股，吳良好其後將售股得益轉賬予詹培忠。

詹劍崙沒有披露與馬的協議

同年8月，詹劍崙在董事會上報稱獲內地獨立第三方人士介紹「廣州增城項目」，並建議發行可換股票據，惟詹劍崙沒有披露與馬的協議，董事會最終通過發行共15.3億可換股票據。

至於王蓓麗，控方指她協助馬鐘鴻洗黑錢，其銀行戶口曾處理大額現金，與其入息不符。

案件編號：DCCC439/2022