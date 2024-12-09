私隱署裁JobsDB及8匿名公司登招聘廣告違例　00000000為聯絡號碼

私隱專員公署今（9日）表示，有8間公司以「私人廣告商」名義，在JobsDB平台刊登匿名招聘廣告，收集求職者的個人資料，裁定該等公司及JobsDB涉及不公平地收集求職者的個人資料，違反《私隱條例》的保障資料原則的規定。



公署指，公司沒有披露其名稱，或可辨識公司身分的相關資料，卻直接要求求職者遞交個人資料，例如香港身份證號碼、聯絡資料或履歷等。其中有公司沒有提供聯絡方式，或以無法撥通的「0000 0000」為聯絡電話號碼。



私隱專員公署。（資料圖片/夏家朗攝）

8間公司涉證券、服裝零售、中醫藥

私隱專員公署表示，涉事8間公司的業務性質涵蓋證券、服裝零售、中醫藥及運輸服務等，除涉及準僱主，亦有部分是代表準僱主刊登廣告。公署指，招聘機構及刊登廣告平台JobsDB同屬《私隱條例》下的資料使用者，兩者同樣涉及不公平地收集求職者的個人資料，因而違反《私隱條例》的保障資料第1(2)原則的規定。

私隱專員鍾麗玲已向JobsDB及3間招聘機構發出執行通知，指示相關機構糾正其違反事項，以及防止同類違反的行為再發生，亦向餘下5間機構發出勸喻信。

私隱專員鍾麗玲。（資料圖片/夏家朗攝）

匿名公司無提供聯絡方式 或列「0000 0000」電話號碼

在JobsDB平台上，自2024年1月起，求職者可按「Quick apply」鍵遞交申請，一經遞交，資料會被存放在JobsDB的管理系統，求職者有權要求JobsDB從相關管理系統刪除其個人資料，而JobsDB亦可控制機構在甚麼情況及時限下閱覽相關資料。

調查發現，匿名招聘廣告沒有披露招聘機構的名稱，或提供足夠資料以辨識其身分，亦沒有向求職者提供聯絡方式，或以無法撥通的「0000 0000」為聯絡電話號碼，卻直接要求求職者遞交個人資料，例如香港身份證號碼、聯絡資料或履歷等。此外，部分公司直接要求求職者將履歷表等資料，郵寄至一個並非以公司域名註冊或載有僱主身分資料的電郵地址。

私隱專員促請，其他網上招聘平台的營運商慎防任何人利用匿名招聘廣告進行詐騙行為或不公平地收集個人資料，以及小心審視接獲的廣告，以識別及避免刊登匿名招聘廣告，保障市民的個人資料私隱。

公署重申，匿名招聘廣告有機會被用作不當收集個人資料，或讓不法之徒利用相關廣告收集個人資料作詐騙用途。公署提醒求職人士在未能確定僱主身分時，應小心查證，切勿隨便回覆匿名廣告並提供個人資料。