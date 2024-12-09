今日新聞8分鐘｜男子窗邊「打雀」斷正｜無人機群表演期間突墜機

城門隧道貨van司機疑暈倒送院亡 「無人駕駛」撼路牌石壆嚇煞5客

城門隧道發生車禍。今（8日）晚7時08分，一輛客貨車沿城門隧道，往荃灣方向行駛，其間在隧道內「自炒」。救援人員趕抵，發現司機陷入昏迷，他被送往仁濟醫院搶救後，晚上8時12分證實不治；車上5名乘客沒有受傷。

屯門龍富路貨櫃車翻側 司機一度被困受傷

今日（9日）中午12時14分，一輛貨櫃車沿龍富路往屯門公路方向行駛期間，駛至龍逸邨對出位置時突然翻側。據報司機一度被困，其後自行離開車廂。他手部受傷，接受治理後，拒絕送院。警方正調查是否有人超速駕駛。

關愛之友協會會長蔡振超遭2男扑頭 歹徒凶相曝光

沙田廣源邨昨日發生傷人案，「關愛之友協會」創會會長蔡振超派菜後，遭兩名男子用棍毆打。讀者提供兩張歹徒作案的相片，可見黑衣男子手執膠棍，來勢洶洶，逞兇後登上黑色接應私家車逃離現場。

詹培忠父子等3人欺詐聯交所罪成 官稱非新手必知情 還柙候判

前立法會議員詹培忠與兒子詹劍崙等人，涉在配售可換股票據以增加某上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，被廉政公署控告串謀欺詐聯交所、該上市公司董事會和股東，並疑清洗4,200萬黑錢。詹父子等3人否認控罪，案件今（9日）在區域法院裁決，法官練錦鴻裁定詹培忠父子及涉洗黑錢的女被告，全部罪成，法官取消詹培忠父子等3人的擔保，須還柙至明年1月8日作求情及判刑。

法官練錦鴻裁決指詹氏父子不是財經新手，必定知悉亞洲資源被視為私人淘利的手段，向董事會隱瞞「買殼」交易的行為明顯是不誠實。詹培忠表示無求情。

九龍城住宅窗邊射氣槍 62歲「打雀」男斷正落網

九龍城昨日（8日）揭發虐畜案。福佬村道88號一名姓羅（62歲）男住客，涉嫌在寓所單位內，以氣槍射擊窗外雀鳥；惟「罪證」被途人拍低，警方接報後以兩宗罪將羅男拘捕，並檢獲氣槍等證物。

有片｜藝術家泉州無人機群煙花表演突墜機 網民：像下餃子一樣

內媒《紅星新聞》報道，12月8日，內地知名藝術家蔡國強在泉州進行無人機煙花表演，過程中無人機大規模墜機。目前並無人員傷亡，事故原因暫不明。

南京女花70萬入港大1年遭退學 母指中介偽造美高中學歷和IB成績

香港多所大學本年爆出假學歷風波，陸逐查核學生入學資格。內媒江蘇廣播電視台《荔枝新聞》8日報道，南京的李女士花70萬（人民幣，下同）早前通過中介機構幫女兒申請上了香港大學，然而女兒在港大上學了1年多，突然接到校方通知，稱她因為偽造入學資料而被退學。李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的學歷和IB成績。

01實測福田口岸無人機外賣 2.3公斤內餐品任點？有望跨境運輸？

近來「低空經濟」成為熱門話題，除空中的士外，深圳已在10個商圈開通無人機外賣航線。尤其10月23日，美團在福田口岸開設航線，成為國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，港人也可使用香港手機號碼下單體驗。

《香港01》亦於日前前往福田口岸進行實測，同時下單無人機外賣和普通外賣，雖然無人機會更加準時，不過因處於初步發展階段，仍有選擇少、等待時間長等問題需要解決。。

的士擬須裝車CAM 7旬司機呻成本貴情願退休 有人撐稱免被乘客屈

政府擬立法規定所有的士須自費安裝攝錄系統及至少兩種的電子支付工具，預計2026年完成。有的士司機認為，安裝車廂攝錄機能保障司機，遇上爭執時可免被乘客冤枉，「唔會上網小紅書話係就係」。不過，有七旬司機則不願再加裝支付系統，擔心不懂得操作，又批評安裝成本太貴，若沒有政府資助，會考慮退休。

8公司JobsDB登匿名招聘廣告索資料違私隱例 聯絡號碼列00000000

私隱專員公署今（9日）表示，有8間公司以「私人廣告商」名義，在JobsDB平台刊登匿名招聘廣告，收集求職者的個人資料，裁定該等公司及JobsDB涉及不公平地收集求職者的個人資料，違反《私隱條例》的保障資料原則的規定。

公署指，公司沒有披露其名稱，或可辨識公司身分的相關資料，卻直接要求求職者遞交個人資料，例如香港身份證號碼、聯絡資料或履歷等。其中有公司沒有提供聯絡方式，或以無法撥通的「0000 0000」為聯絡電話號碼。