牙科街症12.30轉網上登記　抽籤結果中午通知　長者可選3間診所

本港公營牙科街症服務需求大，不少基層通宵輪候排隊取籌。衛生署早前宣布，牙科街左於本月30日起，改為網上實名登記後抽籤。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今日（10日）出席電台節目時表示，網上抽籤輪籌由早上9時30分開始，12時30分即可知悉抽籤結果。她提到，長者可選3間診所輪候，並可選擇先後次序。醫衞局早前提出牙科街症會考慮引入資格審查，許美賢認為，需要先收集網上抽籤使用情況，分析後再訂立詳情，現時尚未設時間表。



6月10日，衞生署轄下9間牙科診所調整預約派籌時間，翌日街症服務的預約時間由即日凌晨0時改為前一晚8時。荃灣牙科診約晚上6時出現候籌人龍，最後一張籌號至8時半派出。（資料圖片/梁鵬威攝）

多餘籌號於官網列出 設特別熱線供市民登記

許美賢出席電台節目時表示，牙科街症由12月30日起轉為網上登記，由早上9時30分至11時30分起，供有需要人士作實名登記，每一個長者可選擇3間診所輪候，並可選三間的次序，中午12時30分，登記者可從手機短訊接獲抽籤結果通知。她指，登記者亦可上網留意，若該日有診所剩出多餘籌號，署方會在網頁通知，亦設特別熱線供市民致電登記。

推出網上登記系統或對長者造成不便，許美賢承認，系統推出初期確實會出現上述情況，但她指署方與地區網絡做好聯繫，地區康健中心、區議會辦事處、關愛隊等機構會為長者提供支援。醫衞局早前稱就牙科街症服務，考慮引入資格審查，許美賢表示署方或考慮接納審計署意見，但需要統計網上登記系統的使用數據再定立詳情，暫時未有措施推出時間表。

醫衞局常任秘書長陳松青表示，相信有足夠的牙醫可為「青少年護齒共同治理先導計劃」提供服務。（梁鵬威攝）

資助青少年到私營做牙科檢查 醫衞局稱牙醫服務須公開透明

政府計劃明年首季推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，銜接小學學童牙科保健服務，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部份費用，固定資助額為200元。

同場受訪的醫務衞生局常任秘書長陳松青表示，計劃將由政府和使用者雙方各付200元。他指計劃旨在培養青少年定期做一次口腔檢查的習慣，共付額的收費水平已獲得牙醫學會支持，相信有足夠的牙醫可提供服務。

他指，政府亦要求計劃下的牙醫服務收費須公開透明，令市民自行判斷選擇。此外，由於計劃屬先導性質，而青少年屬社會未來棟樑，陳松青呼籲私家牙醫踴躍參與，作出承擔。