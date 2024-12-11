私立漢鼎書院發建校債券疑違約未還　受害家長逾50人涉款3000多萬

位於香港仔私立學校漢鼎書院近日有一批家長投訴，報稱未能取回學校建校債券款項。民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家長求助，涉款逾3000萬元，促請校方提出還款時間表，並要求政府檢視學校出售債券的情況。



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漢鼎書院網頁顯示，校方獲教育局批准，2020/21學年起，家長須購買建校債券或本金券；其中建校債券面額60萬元，入學前要一次過先繳付，之後每個學年扣減4.5萬元學費，離校學生可申請退還扣減後的剩餘款額。不過，有該校離校學生反映不獲退款。

教育局：一直嚴肅跟進校方財務情況

教育局回覆查詢時表示，一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促校方制定及因應情況更新緊急應變計劃，亦已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來發展路向。局方指，會繼續監察學校營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫。

當局又提醒，若私立學校未能按相關合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向執法部門舉報。

警方接11人報案 涉款約580萬元

警方指，上月15至18日期間，接獲11名市民報案，指他們的子女入讀黃竹坑道一學校時購入學校債券，涉款約580萬元，但退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙。警方將案件列作「求警調查案」處理，交由西區警區重案組跟進，暫時未有人被捕。