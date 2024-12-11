攝影師梁鎮宗非禮女模　官稱未碰敏感部份不代表不嚴重　判囚8周

攝影師梁鎮宗（Gary Leung）被指為互惠拍攝邀請的女模特兒拍性感照時，觸碰到女方的背部，及疑故意拉下其連身長裙令她的胸部外露，早前被裁定非禮罪成，案件今(11日)在東區法院判刑。裁判官屈麗雯指被告雖沒有觸及事主的敏感部位，但不代表性質不嚴重，又指事主因相信被告才會脫去胸罩「真空」拍攝，事件對她造成一定衝擊，判被告入獄8星期，但准被告以1萬元保釋等候上訴。



被告梁鎮宗(40歲，攝影師)，被控一項非禮罪，指他於2022年12月16日晚至17日凌晨，在被告於迆灣永泰道的Gary Studio內非禮女事主X。

被告梁鎮宗被判囚8星期，但准1萬元保釋等候上訴。(劉安琪攝)

認為被告是專業攝影師才答應拍攝

事發時27歲的女事主X稱，她收到被告的互惠拍攝邀請，而到其工作室拍攝。X稱，互惠拍攝是指雙方都不收報酬的拍攝，她答應前亦有看過被告的網站，認為被告是專業攝影師才答應。

被告突到X身後拉下其吊帶裙

X稱她到步後，被告要求她「真空」上陣，但她堅持要貼乳貼，被告卻稱會「穿崩」，又指外國模特兒都不會這樣。X後來換上吊帶長裙，並用上隱形胸圍，被告卻指效果，要她除下，她最後脫掉並「真空」上陣。期間被告站到她身後，並拉下其衣服令她的胸部外露。X指被告當時雖在她背後，但她看到在她面前約2點鐘方住有一部鏡頭被打開的小相機，她擔心被告在偷拍，之後亦見被告收起小相機。

官勸事主不用再怪責自己

屈官判刑時透露，X的心理報告指她至今仍怪責自己，並一直擔心被人偷拍，可能活於恐懼中，對其心理及精神造成很大影響。屈官稱她希望事主明白她毋須怪罪自己，因為心存歪念的人不是她。

斥被告利用事主信任犯案需監禁

屈官又指，被告經審訊被定罪，沒展現真誠悔意，但他過往工作上有優良表現，案發後轉換工作，顯示他重犯機會低，相信他已得到深刻教訓，但他利女用事主的信任犯案，判監是唯一選擇，故判他入獄8星期。

案件編號：ESCC 427/2024